Forsvarer udskældt FCK-køb: - Det er en skandale

Luther Singh er efter en række miserable indhop helt ude af billedet, indtil han via et stenhårdt program har ramt formen, fortæller FCK-træner Jess Thorup. Klubbens anfører, Nicolai Boilesen, er forarget over noget af den kritik, som har ramt sydafrikaneren

Torsdag aften blev han sendt på banen i anden halvleg, men mod slutfasen blev Luther Singh pillet ud igen.

Mod Brøndby, blev sydafrikaneren, der ret beset blev hentet som afløser for Mohamed Daramy og udstyret med trøje nummer 7, slet ikke indlemmet i truppen, og kantspilleren er nu sendt på stroppetur af trænerstaben.

- Nu er vi enige om at sige: Okay, nu skal vi have det til at blive helt og ikke halvt. Vi har haft ekstra træning med ham de seneste dage, forklarer træner Jess Thorup og tilføjer, at den øvelse skal fortsætte et stykke tid.

- Det er et bevidst valg på længere sigt. Jeg tror alle har set, at han ikke er, hvor han skal være. De næste uger skal han tilbage i topform. Lige nu tager vi en uge ad gangen, men vi kommer til at lægge et stenhårdt program.

FCK-træneren kalder Singhs entre i klubben for ’et noget ujævnt forløb’.

- Og så har vi troet, at han via kampene kunne spille sig i form. Vi har måttet konstatere, at det kan han ikke, lyder den kontante melding.

Luther Singh kommer ikke i kamp på FCK's bedste hold, før han er kommet i en helt anden form. Foto: Lars Poulsen

Luther Singh har langt fra fået en flyvende start i FCK. Foto: Lars Poulsen

Anfører Nicolai Boilesen vil ikke forholde sig til holdkammeratens form.

Til gengæld er han forarget over den behandling, han forleden fik, da en tv-kommentator lige ud sagde, at indkifteren lignede en spiller, ’der har spist tre burgere’.

- Jeg har hørt nogle ting, der er blevet sagt om, ham, og jeg må være ærlig at sige, at det synes jeg ikke, man kan tillade sig. Det er en skandale, at man kan stå og tale om, hvorvidt han har spist burgere eller ej. Der burde være et vist bundniveau.

- Man må gerne sige, at vi spiller dårligt, men det der er voksenmobning, og det tager jeg afstand fra, siger Boilesen.

Den pågældende tv-kommentator har i kølvandet på episoden forklaret, at han ikke henviste til Singhs kropsbygning, men til at han generelt så meget tung ud på banen.