Fortæller om fyring: - Ikke spor rart

Superliga-klubben OB havde allerede meldt ud, at man ikke havde i sinde at forlænge aftalen med Jakob Michelsen, men i stedet for at fyre ham med det samme og give en ny cheftræner jobbet, valgte man at lade Michelsen gøre sit arbejde færdigt.

Helt færdig blev han dog ikke, for resultaterne blev iføle OB-ledelsen så dårlig, at man i foråret sagde farvel til Michelsen og i stedet lod sportsdirektør Hemmingsen styre OB i mål.

I sommer ansatte man så Andreas Alm.

Om situationen med Jakob Michelsen siger Michael Hemmingsen til tv-programmet Købmændenes Klub på Discovery:

- Jeg har det personligt ikke godt med at skulle gøre det - jeg synes ikke, det er spor rart - men jeg er i en position, hvor der skal træffes beslutninger en gang imellem, og jeg har selv prøvet at blive fyret som cheftræner, siger Michael Hemmingsen og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet..

Jakob Michelsen blev fyret i OB. Foto: Jens Dresling

- Så det er ikke rart for begge parter, men det handler også om, at man må gøre det så kort og klart i forhold til, at det er en del af det at være cheftræner i en fodboldklub. Ser man bort fra den beslutning, man har truffet og det menneskelige, er det sådan, det sker, hvis resultaterne ikke er der, siger MIchael Hemmingsen i programmet.

OB er nummer seks i Superligaen forud for søndagens kamp mod Randers FC.

Se videoen i toppen af artiklen, hvor han forklarer mere om beslutningen.