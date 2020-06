Fortroligt dokument afslører stor tilskuerplan

Sådan bliver det at gå til fodbold

Fast plads

Hver tilskuer får anvist en fast siddeplads, og ståpladser vil ikke blive taget i brug. Selve tilskuerafsnittet skal indrettes, så det lever op til myndighedernes afstandskrav.

En tilskuer vil have et tomt sæde til begge sider, bagved og foran.

Ingen udefans

I protokollen er der lagt op til, at kun tilhængere af hjemmeholdet får mulighed for at komme på stadion. AaB lader dog eksempelvis 28 AGF-fans komme ind til onsdagens pokalkamp i Aalborg.

Ingen kram og highfives

Når hjerteklubben scorer i sidste minut, kan det være svært at holde alle følelser indenbords, og det er der også en forståelse for. Derfor bruger man i protokollen formuleringen, at man 'så vidt muligt' skal blive på den anviste siddeplads før og under kampen.

Tilskuerne opfordres til at undgå kram, highfives og tæt kontakt med personer, der ikke er nærtstående. Endelig skal man være opmærksom og vise hensyn ved jubel, sang og råb.

Familier kan sidde sammen

Det er muligt som familie at sidde sammen på stadion. Nære kontakter er ikke omfattet af afstandskravet og kan derfor sidde sammen.

Tilskuere bør registreres

Det anbefales klubberne, at de har styr på, hvem der kommer på stadion. Der lægges op til, at billetkøbere registreres med navn og e-mail. Det er oplysninger, der kan vise sig anvendelige i forbindelse med en eventuel smitteopsporing.

Klubberne vil via e-mail kunne informere andre tilskuere om et eventuelt corona-tilfælde. Det kræver dog, at den smittede selv henvender sig til klubben. Tilskuere opfordres til dette, hvis de er blevet testet positive for covid-19, to døgn efter at have været tilskuer til en kamp.

Farvel til køer

Køer er irriterende - og desuden et sted, hvor risikoen for smitte er forøget. Derfor skal ankomst- og adgangsforhold indrettes, så kødannelse forebygges. Kontrollører skal sørge for hurtig visitering og vejledning.

Ingen kontant betaling

Der lægges op til kontaktløs betaling på stadion, og som vi kender det fra f.eks. supermarkeder kan det komme en fysisk afskærmning mellem ansatte og tilskuere ved scanning af billetter.

Kontrollører med masker

De kontrollører, der skal udføre visitation ved indgange, skal bære ansigtsvisir eller maske samt beskyttelsesbriller.

For at beskytte dem skal de have mulighed for at rotere, så samme kontrollør ikke visiterer i mere end maksimalt 15 minutter, inden han eller hun afløses.

Vand, sæbe og håndsprit

Alle tilskuere skal have nem adgang til vand og flydende håndsæbe eller håndsprit. Klubberne opfordres til at opstille ekstra håndvaske med flydende sæbe og spritdispensere.

Der skal være rigeligt med engangshåndklæder eller papirservietter, ligesom toiletter skal rengøres grundigt og hyppigt.

Forskudte ankomsttider - og egen parkeringsbås

For at undgå køer vil man arbejde med tidsforskudte ankomsttider. Det vil sige, at man som tilskuer får et tidspunkt, hvor man skal være på stadion.

Kommer man i bil, kan man forvente, at der er en parkeringsbås tæt på den indgang, man skal benytte. Der vil også være personale til at anvise parkering.

Oplysning, oplysning, oplysning…

Divisionsforeningen har udarbejdet et såkaldt Code of Conduct for tilskueradfærd. Som tilskuer vil man få oplysning om, hvordan det forventes, at man opfører sig. Det kan ske via en ansat, men også gennem skiltning, speakersystemet og storskærme.

Også klubbernes hjemmesider og sociale medier vil blive benyttet op til kampe.