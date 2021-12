Fortryder OB-hån

Lars Jacobsen var en upopulær mand blandt OB-fans, da han i 2004 skiftede til FC København fra HSV.

OB havde selv været ude efter højrebacken, men blev overhalet indenom af hovedstadsklubben, der sikrede sig højrebackens underskrift i januarvinduet.

Den tidligere Everton- og West Ham-spiller modtog flere ubehagelige beskeder og opkald fra rasende fans som følge af skiftet.

Lars Jacobsen stoppede karrieren i 2016, og spillede 2011-2014 igen for FCK. Foto: Jens Dresling

Da FCK og OB tørnede sammen i pokalturneringen i Parken samme sæson, scorede Lars Jacobsen en drømmekasse ned mod OB's medrejsende fans.

FCK-backen løb direkte ned foran OB-tilhængerne, mens han sendte kys ud til dem. Herefter stillede Jacobsen sig demonstrativt op foran tribunen med armene ude – åbenlyst for at provokere fansene.

Du kan se hele seancen i videoen herunder:

Episoden er dog ikke noget, den tidligere landsholdsback ser tilbage på med stolthed.

Det fortæller han i podcasten 'Bag om Trøjen'.

- Jeg skulle ikke have gjort det. Det var for åndssvagt, fortæller Jacobsen og fortsætter.

- Jeg gled ind i banen og lagde den over i det lange hjørne på Onyszko. Et fremragende mål i øvrigt. Så stod de her OB-fans nede bag målet, og jeg løb ned og strakte armene i vejret. Jeg kiggede dem alle dybt i øjnene, følte jeg selv, og det var ligesom startskuddet til, at det ikke blev bedre derfra.

- Der var mange følelser, der skulle ud der.

Lars Jacobsen jubler over scoringen mod sin tidligere klub. Foto: Jesper Stormly Hansen

Da FCK senere på sæsonen skulle på besøg hos OB, var der mange bannere og knap så smigrende tilråb efter Lars Jacobsen.

Lars Jacobsen er i dag first team coach i HB Køge, hvor hans tidligere landsholdskammerat Daniel Agger er chefttræner.