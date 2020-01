Fortsætter oprustningen: Henter eftertragtet Superliga-komet

OB fortsætter spillerjagten i opskruet tempo.

Flere kilder bekræfter nu overfor Ekstra Bladet, at ombejlede Emmanuel Sabbi har besluttet sig for at fortsætte karrieren i OB - en overgang som BT omtalte tidligere mandag.

Emmanuel Sabbi står foran kontraktudløb til sommer i Hobro, og det har længe været ambitionen for klubben at sælge amerikaneren denne vinter for at sikre en økonomisk milliongevinst. Den drøm er nu stort set knust, når OB i løbet af ugen forventes at løfte sløret for Sabbi-aftalen.

Emmanuel Sabbi har taget Superligaen med storm. Foto: Lars Poulsen

Fynboerne forventes at vende tilbage i løbet af vinterens transfervindue for at sikre en øjeblikkelig overgang, men for Hobro bliver det store regnestykke om det i kampen mod nedrykning bliver for kostbart at slippe det amerikanske kraftværk.

Det var Emmanuel Sabbi der strålede mest af alle i Hobro-truppen, da holdet sidste forår overlevede playoff-opgør mod først Vejle og siden Viborg. Sabbi scorede i tre af de fire kampe.

Emmanuel Sabbi har oftest boltret sig som kantspiller i Hobros system med fire mand på midtbanen, og han har sammen med Edgar Babayan og Pål Alexander Kirkevold udgjort en giftig offensiv trio, som Hobros modstandere har frygtet.

OB snupper dermed Emmanuel Sabbi for næsen af flere interesserede klubber i ind- og udland. Umiddelbart ligger det til en aftale frem til sommeren 2023, selv om OB gerne ville have lavet en længere kontrakt.

Med tilgangen af Emmanuel Sabbi kan der tages hul på spekulationerne, om amerikanerens ankomst signalerer større omvæltninger i spillestilen.

OB spiller i øjeblikket med en tre-back kæde i forsvaret, hvor Ryan Johnson Laursen og Jacob Barrett Laursen supplerer på kanterne som angrebsbacks.

Bashkim Kadrii får masser af offensive legekammerater med ankomsten af Emmanuel Sabbi. Foto: Lars Poulsen

Emmanuel Sabbis forcer ligger klart i det fremadrettede, og selv om han sagtens kan være fremtidens Ryan Johnson Laursen, så er det ikke en naturlig position for den 22-årige amerikaner, og Laursen har med sin aftale frem til 2022 også en forventning om at være prioriteret.

Derfor er den oplagte plads til Sabbi helt i front, hvor han kommer i konkurrence med Bashkim Kadrii, Sander Svendsen og Mart Lieder.

Det åbner døren for et muligt formationsskifte i OB med mere klassiske angrebsfløje, som cheftræner Jakob Michelsen succesfuldt stod for, da han førte SønderjyskE til sølv i 2016. Det vil imidlertid som konsekvesn føre til et hovedbrud i bagkæden, hvor nøgleforsvareren Jeppe Tverskov dermed vil blive tvunget væk fra den tre-back kæde, som han stråler i.

Der er grøde i Ådalen.

