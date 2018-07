Fortsætter ung optur: Tre lussinger til oprykkerne

Oprykkerne fra Vendsyssel har fået en drømmestart i Superligaen med to sejre over henholdsvis OB og Esbjerg, men FC Nordsjælland var for stærke på eget græs og sikrede sig sæsonens første Superliga-sejr med et resultat på 3-0 mod gæsterne fra Nordjylland.

Vendsyssel kom ellers bedst fra start, da de søndag skulle møde FC Nordsjælland på hjemmebanen i Farum, og det energiske nordjyske mandskab spillede sig til flere gode muligheder tidligt i opgøret.

Vendsyssel har set sultne ud ser sultne ud i holdets to første kampe, og det gjorde de også i første halvleg mod bronzevinderne fra sidste sæson.

Særligt i venstre side af banen var Daniel Christensen, Washington Brandao og Moses Opondo gode til at finde hinanden, imens Nordsjælland havde svært ved skabe noget, der for alvor kunne blive farligt for Nikolai Frø Jepsen i Vendsyssels mål.

Som første halvleg skred frem, tog hjemmebaneholdet mere og mere ejerskab over kampen, og efter 30 minutters spil førte det inden for kort tid til tre hjørnespark og to frispark i gunstige positioner.

Efter 40 minutter lykkedes det Victor Nelsson at finde Nicklas Strunk inde i Vendsyssels straffesparksfelt, som kunne sende bolden sikkert til højre for Nikolai Flø Jepsen i Vendsyssels mål og bringe FCN foran 1-0.

Få minutter efter pausen kom FC Nordsjælland tæt på at øge forspringet, og det blev starten på en yderst seværdig anden halvleg, hvor begge mandskaber spillede sig til mange masser af chancer.

FCN trak dog det længste strå, og efter 67 minutter driblede indskiftede Andreas Olsen forbi Nikolai Frø Jepsen i Vendsyssels mål, hvorefter han kunne sende bolden i nettet og øge hjemmeholdets forspring til 2-0.

Fremragende detalje fra den unge FC Nordsjælland-spiller, der har været yderst værdifuld for FCN, i Superligaen såvel som i europæisk sammenhæng.

Med kun to minutter igen fik hjemmeholdet tilkendt et meget lille straffespark, og indskiftede Godsway placerede bolden sikkert nede i målet venstre hjørne.

Det blev ikke til nogen scoringer til det eller så målfarlige Vendsysselmandskab denne gang, og det skyldes i høj grad en yderst veloplagt Nicolai Larsen, som havde adskillige flotte redninger i kampen.