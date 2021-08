Forventer FCK-indkøb

- Nu er Ajax måske den klub i verden, der er mest vant til at have med unge spillere at gøre, og jeg er sikker på, at hvis Mo kommer i fantastisk gode hænder, både personligt og fagligt, siger Nicolai Boilesen, der selv tilbragte godt seks år hos Amsterdam-klubben.

- Han kan noget på egen hånd, men han har også lagt på sine defensive pligter og sit presspil. Nu er han jo brændt igennem rent offensivt med sine driblinger i denne sæson, så skulle det ske, vil det selvfølgelig være et kæmpe tab for os. Men for Mo personligt vil det være fantastisk.

Han roser sin unge klubkammerat for at have håndteret postyret som en rigtig professionel.

- Han har holdt fokus på kampene, og vi spiller altså hver tredje dag.

Mohamed Daramy forlader FCK for at fortsætte karrieren i Ajax. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Daramys gennembrud er ikke mindst et resultat af mental modning, mener han.

- Han har altid været et kæmpe talent. Han har været omkring holdet i to år, men nu er hans bundniveau hævet, og han er blevet klogere på, hvornår han skal drible.

- Så er det også klart, at selvtilliden er steget hos ham, og så tør du mere. Det er jo det uimponerede, der gør det sjovt at se ham.

- Det lykkes for ham nu, og det var det skridt, han skulle tage. Han var en usleben diamant, men han præsterede ikke stabilt og kunne falde helt ud af en kamp. Nu holder han det høje niveau, og så har han jo sine magiske momenter i hver kamp.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Når han får isoleret en forsvarer på den sidste tredjedel, så er det bare sindssygt svært for modstanderen. Jeg har så tit sagt til ham, at han er så hurtig på de første meter, at det er hans egen fejl i et touch til bolden, hvis han ikke kommer forbi sin modstander.

- Selvfølgelig kan jeg også se ham blive en profil i Æresdivisionen. Der er selvfølgelig ting, han skal lære, og presset er noget større end her i København. Ikke mindst, hvis du kommer med et vist prisskilt. Men han har vist, at han er modnet mentalt ved at kunne holde niveau, mens alt det er foregået, roser han.

Det sidste er også et resultat af Daramys samtaler med træner Jess Thorup.

- Vi har talt mest om, hvordan man håndterer al den virak, og jeg må tage hatten af for, hvordan en ung fyr som ham har kunnet præstere under så kæmpe et pres. Mange ville blive shaky, men han går bare ind og leverer.

- En ting er, at han laver mål og assists, men han sprinter altså også tilbage et par gange og tackler. Han viser, at han også er holdspiller, og den slags kigger de helt store klubber også på, forklarer Thorup, der frygter at flere kan være på vej væk.

Dermed skal der også handles ind.

- Vi kigger stadig, for når vi spiller godt, er der stor interesse for vores spillere. Og derfor skal vi være klar og have et skyggehold. Jeg tror, at der kommer et par spillere mere ind.

- Jeg synes stadig, at vi godt kan bruge noget kvalitet rent offensivt. Skal vi spille tre kampe om ugen, skal der også være noget rutine omkring de unge.

Knap 18.000 var i Parken, hvor de måske så Mohamed Daramy for sidste gang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Han kunne i Parken glæde sig over et kæmpe ryk ind.

- Vi har fået vækket København. En søndag klokken fire mod SønderjyskE lyder ikke sexet, men de kommer, fordi vi spiller godt. Vi var dominerende, og det er godt at se, når vi lige er landet fra Tyrkiet for halvandet døgn siden.