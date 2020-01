Fravalgte klub: Brøndby-stjerne frygtede konflikt

I starten af januar fastslog Brøndby IF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen, at Kamil Wilczek havde aftjent sin værnepligt i klubben og var klar til at blive solgt. Det blev han så onsdag eftermiddag - til den tyrkiske klub Göztepe.

Her har Superligaens topscorer underskrevet en kontrakt på halvandet år med option på yderligere et år.

Ifølge det polske medie sport.pl indkasserer Kamil Wilczek - ikke overraskende - en markant lønforhøjelse ved at bytte Brøndby IF ud med Göztepe, og det var ikke nogen hemmelighed, at økonomien spillede en væsentlig rolle for angriberen, der fyldte 32 tidligere på måneden. Men Wilczek har også haft andet end kroner og ører at tage stilling til.

Samme medie skriver, at der også var bud efter polakken fra et arabisk land, som ligeledes var klar til at fylde godt i lønningsposen, men Kamil Wilczek ville ikke flytte sin familie til et område, der aktuelt er præget af uro på grund af konflikten mellem Iran og USA.

Også kinesiske klubber henvendte sig til Brøndby IF angående Kamil Wilczek, men det blev altså Göztepe, der løb med angriberen, som i 163 kampe scorede 93 mål for de blå-gule.

Kamil Wilczek trænede for første gang med i Göztepe torsdag formiddag.

