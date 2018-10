Frustreret Bo smidt ud

HORSENS (Ekstra Bladet)

Karismatiske og temperamentsfulde Bo Henriksen måtte overvære de sidste 20 minutters af sit holds fiasko fra tilskuerpladserne, fordi han blev smidt ud af dommer Mikkel Redder for konstante brokkerier.

Brokkerier, der var en helt klar udløber af, at træneren var dybt frustreret over at se sine spillere præstere så dårligt og viljeforladt, som de gjorde.

Og denne frustration stod stadig malet i ansigtet på Horsens-træneren, da han med lavmælt stemme gjorde status efter kampen.

- Vi var bagefter på alle parametre og var enormt heldige med kun at tabe 2-1. Når det handler om både tanke, handling og energi var vi jo slet ikke med. Det var ikke kun frustrerende, men også enormt skuffende. Blandt andet er det jo direkte katastrofalt, at vi lader Esbjerg score deres første mål efter et indkast, hvor han får alt for meget plads, fastslog Henriksen, der er glad for, at han nu har 14 dage inden næste kamp.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

For der er mange ting, der skal rettes op på. En voldsom nedtur kun en uge efter en meriterende sejr i Brøndby.

- Selvfølgelig overrasker det mig, at spillerne kan svinge så meget, som de gør. Ikke mindst fordi vi har haft en fantastisk træningsuge.

- Men der er to ufravigelige krav, hvis man vil være her. Og det er, at man både vil spille og at man tør. Så jeg skal bruge tiden til næste kamp mod Vendsyssel på finde ud af, hvem der kan leve op til det. I dag ville ingen, fastslog den frustrerede træner.

