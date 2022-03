Frustreret OB-træner skyder med skarpt

Det irriterer assistenttræner Søren Krogh, at OB mandag aften led et 2-3-nederlag på hjemmebane mod AaB.

Han passede OB-bænken, fordi cheftræner Andreas Alm havde karantæne, og han føler, at mandagens opgør var som at spille et videobånd af fynboernes øvrige kampe hidtil i foråret.

- Det var det samme billede, som det har været i de andre kampe. Vi har lavet en perlerække af fejl i de første fire kampe.

- Vi gav to ud af tre mål væk mod AaB, og det skal vi simpelthen få bugt med, siger Søren Krogh.

Han afviser dog, at det er manglende individuel kvalitet, der er årsagen til de mange fejl. Han frikender således Nicholas Mickelson, der blev overrumplet af Kasper Kusk, som scorede det afgørende mål i slutfasen.

- Du får mig aldrig til at sige, at det er manglende kvalitet på spillerne, der gør, at de fejl forekommer.

'Det var min fejl'

- Nicholas Mickelson skulle bare have clearet den bold, det skal man simpelthen være i stand til, siger den vikarierende cheftræner.

OB-målmand Hans Christian Bernat var selv kraftigt involveret i det første mål, som han da også tager på sin kappe.

- Det første mål var 100 procent min skyld. Jeg fejlede med min position i målet. Jeg har også sagt til drengene, at det selvfølgelig var en fejl af mig.

Koks i topbraget og uheldig OB-back: Her er Superliga-rundens tre største brølere

- Jeg troede faktisk, jeg boksede den ved siden af målet, men i stedet slog jeg den direkte ind i nettet, siger han.

'Vi var et bedre hold'

På den modsatte trænerbænk var der også et nyt ansigt til mandagens kamp. Lars Friis tog en sejr i sin første kamp i spidsen for AaB, og han erkender, at AaB ikke spillede OB ned under græstæppet.

Han understreger dog, at det ikke var held, der afgjorde kampen, men derimod kvaliteten på holdet.

- OB spillede fuldstændig lige op med os i den her kamp, men vi endte med at vinde, fordi vi har et bedre hold, siger Lars Friis.

- OB har mange dygtige spillere, men vi har 18, der er klar til at flå hjertet ud og gøre en forskel, når de kommer på banen, og det gjorde alle i den grad mod OB, siger den nyslåede AaB-træner.