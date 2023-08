Frustreret sportschef: - Det irriterer mig ad helvede til

Peter Lassen var alt andet end tilfreds, efter at Hvidovre IF havde tabt på hjemmebane til AGF

Søndag eftermiddag var ventetiden endelig forbi i Hvidovre.

Her blev den første Superliga-kamp i 26 år nemlig spillet på Pro Ventilation Arena.

Det er ingen hemmelighed, at det har været en lang kamp for at få arenaen gearet til fodbold i Danmarks bedste fodboldrække.

Men efter kampen kunne Peter Lassen - sportschef i Hvidovre - fortælle pressen, at første test var blevet klaret uden problemer.

Peter Lassen kunne se Hvidovre tabe med 0-2 til AGF. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Jeg fik også kuldegysninger i dag, men ikke af resultatet. Men alt det, der skete rundtom, var det en fornøjelse. Jeg har lige fået at vide, at alt er gået godt, så det er jeg kæmpe tilfreds med, var de præcise ord fra Hvidovre-bossen, inden han tilføjede:

- Det har været sindssygt. Banen står fantastisk takket være en, der hedder Michael. Han er rigtig, rigtig dygtig. Det er nogle andre, vi skal klappe på skulderen, for at vi får lov til at spille på det her stadion i dag. De har arbejdet på det døgnet rundt.

Til trods for at omstændighederne rundt om kampen var gået efter planen, så var resultatet en anden historie, hvis du holder med Hvidovre.

AGF vandt således med 2-0 på mål af Patrick Mortensen og Magnus Knudsen. Og det var Peter Lassen meget frustreret over.

- Men jeg er irriteret ad helvede til over resultatet. Jeg synes ikke, de er bedre end os, men vi laver nogle fejl, som de straffer.

AGF har seks point efter tre kampe. Foto: Henning Hjorth

Faktum i skrivende stund for oprykkerne er, at de har skrabet et point sammen efter tre kampe i Superligaen.

Selvom de uden tvivl havde håbet på flere point, så ser Peter Lassen positivt på den resterende del af sæsonen.

- Jeg synes personligt, vi har spillet til mere. Jeg synes godt, at vi kunne have taget tre point i Randers. Vi var lidt skuffet bagefter, selvom vi var bagud med 0-2 undervejs og burde være tilfredse med 2-2.

- Vi kan godt være med, og vi ikke er nogen, de bare skærer midtover. Der er mange point, der venter på os. Det er jeg slet ikke i tvivl om, sagde han afsluttende.

