Frustreret Thorup: Det bekymrer mig mest

Det var en flok slukørede FCK’ere, der sent søndag aften satte kursen mod hovedstaden.

De havde set frem til at halvere FC Midtjyllands forspring i toppen af Superligaen, men måtte nøjes med et point i Silkeborg efter blodfattig indsats.

- Vi er irriterede og også skuffede, men vi kan ikke sige, at det er megaskuffende, at vi ikke vandt. Vi skaber ikke mange chancer - vi har vel kun en stor til Jens (Stage, red.) til sidst.

- Der mangler kvalitet over hele linjen. Det var langt fra godt nok, og vi spillede ikke godt nok til at få tre point i dag, sagde Jonas Wind efter 0-0'eren i Silkeborg.

AGF gav med deres 3-0-sejr over FC Midtjylland en gylden mulighed for at hale ind på midtjyderne, men FCK formøblede den og var i lange perioder næstbedst mod oprykkeren.

- Det er selvfølgelig frustrerende. Silkeborg spiller god fodbold, men er et hold, som vi skal slå.

- Vi er FCK, lød det fra Jonas Wind, mens også træner Jess Thorup beklagede sig over den nærmest totale mangler på københavnske chancer:

- Vi skaber ikke nogen chancer, og det er det, der bekymrer mig mest i dag. Det er først til sidst, hvor vi kaster lidt mere over bord, at vi får skabt lidt.

- Vi er det mest scorende hold i Superligaen og producerer normalt mange chancer, så det ærgrer mig, at vi ikke kan producere flere i dag. Det er ikke godt nok.

Landsholdsangriberen Jonas Wind kom ikke frem til meget i Silkeborg. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Kampens største chance tilfaldt hjemmeholdets Sebastian Jørgensen efter knap en times spil, men han måtte se Kamil Grabara redde med en flot refleksredning.

Det fik dog ikke smilet frem hos den polske målmand.

- Vi forventer at vinde alle kampe og ud fra det mindset er det to point tabt. Men helt ærlig … alle, der har set kampen, kan se, at de var det bedste hold. Desværre.

- Det var ikke, fordi det var en tæt kamp, sagde Grabara og kalde det uacceptabelt.

- Så kan man altid tale om, at vi har spillet tre kampe, men who cares? Det her er et slag i baghovedet til os.

- FC Midtjylland tabte point, så det skulle have været i dag. Vi havde brug for de point, lød det fra FCK-målmanden.

Det ene point betyder, at FC København stadig har hele fem point op til førende FC Midtjylland.