Frygtede deja-vu: - Så havde jeg gravet mig ned

Mads Emil Madsen scorede to mål mod Viborg, men han nåede lige at frygte det værste efter sin første jubelscene

Mads Emil Madsen nåede lige at blive bange.

For på storskærmene i Aarhus kom de tre bogstaver op, som han slet ikke bryder sig om. V, A og R - videodommernes gennemsyn af en afgørende episode, og i dette tilfælde Mads Emil Madsens mål til 1-0 i AGF's 3-0-sejr over Viborg.

Den dygtige midtbanespiller havde ellers lige lavet jubelscene til den helt store guld... undskyld, bronzemedalje, og derfor blev nervøsiteten ved endnu et potentielt underkendt mål fra hans fod kun større.

Mads Emil Madsen med en af sine to jubelscener mod Viborg. Foto: René Schütze

- Det var godt med to mål – specielt efter at jeg fik et underkendt af VAR sidst. Jeg var lige ved at få deja-vu, da jeg lige havde fyret den vilde jubelscene af og kunne se, at det skulle tjekkes. Det var sgu lækkert. Jeg var det rigtige sted og var også lidt heldig med det andet mål. Det skal der også til en gang imellem, smilede Mads Emil Madsen.

Det var i den seneste kamp på hjemmebane for AGF, at Mads Emil Madsen fik underkendt det mål, der fik stadion i Aarhus til at eksplodere efter få minutter mod FCK. Det gav en flot jubelscene, men den var spildt, da målet altså siden blev underkendt.

AGF-spillerne hyldes efter sejren. Foto: René Schütze

Og derfor frygtede han en gentagelse ekstra meget på det første af sine to mål.

- Jeg gjorde det jo sidste gang, da jeg scorede mod FCK. Hvis jeg havde gjort det to gange, tror jeg, at jeg havde gravet mig selv ned, siger Mads Emil Madsen.

Det behøvede han ikke. Slet ikke. For det blev til en kasse mere og en AGF-sejr, der sender aarhusianerne tre point efter FC Københavns førsteplads i Superligaen. En plads, som AGF'erne altså ikke taler om.

- Det er ikke rigtig i vores magt, hvad der sker til sidst. Vi gør bare det bedste, vi kan, lyder det.