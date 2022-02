Frygtede sammenbrud: Hjertet blev dobbelttjekket

Det kan godt være, at FC Midtjyllands fans var på transfer-pinebænken i en uges tid i januar, da de ventede på offentliggørelsen af kantraketten Edward Chilufya.

Men det var intet at sammenligne med, hvad den 22-årige zambiske profil fra Djurgården gik igennem på Hotel Eyde i Herning.

For da Ekstra Bladet kunne fortælle, at der var enighed mellem både klubber og spiller om den endelige aftale for overgangen, gik der alligevel en uge, før ‘Chili’ blev præsenteret i FC Midtjylland-trøjen.

- Det tog lidt længere tid, fordi vi skulle have lavet en del scanninger i forbindelse med mit lægetjek. Da jeg fik lavet min første hjertescanning, sagde de efterfølgende, at det ikke så ud på samme måde som med drengene fra Europa, fortæller Chilufya.

Og det var her, at den 22-årige kantspillers tålmodighed - og nerver - blev sat på prøve.

- Derfor sagde de, at jeg skulle have foretaget en scanning hos en specialist. De sendte mig til Tyskland, hvor jeg fik foretaget en ny scanning. Det er derfor, det tog lang tid for at få det hele på plads.

- Jeg var så nervøs, da jeg skulle til den scanning i Tyskland, for jeg vidste ikke, hvad der skete.

Heldigvis for Edward Chilufya og FC Midtjylland viste hjertet sig at være ‘perfekt’, som den nytilkomne offensivspiller selv udtrykker det.

Chilufya fejrede med en middag og en drink, da han endelig skrev under. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dermed får FC Midtjylland i foråret endnu et angrebsvåben at spille ud med i guldkampen. Men det holdt hårdt, og der er ingen tvivl om, at nervøsiteten bredte sig på hotelværelset, da aftalen til omkring 19 millioner kroner med bonusaftaler op mod en pris på i alt 26 millioner pludselig var i limbo.

- Den her transfer var meget hård for mig, for det føltes som om, at tingene gik langsomt. Det rykkede sig ikke. Og i mit hoved tænkte jeg bare: ‘Hvad foregår der?’. Men som tiden gik, tilpassede jeg mig også situationen. Jeg holdt også fast i troen på, at jeg var okay, siger Chilufya.

Den 22-årige zambiske powerkant sad nemlig ikke bare med udsigten til at gå et niveau op i liga, men også i løn. Her løfter han sig nemlig ifølge Fotbolldirekt op på en løn omkring 142.000 kroner pr. måned.

Næsten en tredobling af hans tidligere løn hos Djurgården fra Stockholm. Derfor var lettelsen også til at spore, da der endelig kunne sættes signatur på papirerne.

- Det var så spændende og godt at underskrive kontrakten til sidst. Jeg havde jo haft følelsen af, at tingene ikke rykkede sig. Så da det endelig skete, var jeg meget begejstret og glad for at skrive under, for det havde ikke været nemt, hvad vi var gået igennem. Derfor måtte jeg også fejre det, siger Chilufya og fortæller hvordan:

- Jeg fik en drink og middag på hotellet.

Det blev afslutningen på en lang transfersaga, som nok sluttede med nervøsitet hos Edward Chilufya, men som startede med en decideret kamp om landsholdsspilleren fra Zambia. Der skulle FC Midtjylland vise, hvad de kan byde på i toppen af Superligaen.

- Der var tilbud fra Frankrig og Belgien. Store, store hold. Jeg havde mange tilbud, men jeg var sikker på FC Midtjylland. Jeg tror på, at det her er stedet, hvor jeg kan løfte mit niveau

Sådan blev han opdaget

Chilufya fortæller, at han var nervøs for sit FCM-skifte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var i 2017, at Edward Chilufya første gang for alvor fik folk til at spærre øjnene op.

Her var den unge kantspiller med det zambiske U20-landshold til de afrikanske mesterskaber.

- Vi vandt U20 African Cup of Nations med Zambia. Jeg scorede, og jeg blev udtaget til turneringens hold. Vi skulle til U20-VM i Sydkorea. Der scoutede Djurgården mig. Der var mange hold, der ville have mig, men jeg så Djurgården som det rette skridt for mig, siger Chilufya.

Edward Chilufya stod for flest kombinerede mål og oplæg ved de afrikanske U20-mesterskaber, og da han fortsatte ved VM, indledte Djurgården flirten.

Flere gange og over længere perioder besøgte Chilufya Stockholm-klubben, og i starten af 2018 satte han så sin underskrift på en fireårig aftale med svenskerne.

Siden er han blevet mester Djurgården, inden han nu - efter fire år i Sverige - er skiftet til FC Midtjylland.

Jeg skal bruge mine driblinger, fart og fysiske styrke, som er mine forcer. Det er det, som man kan forvente af mig. Jeg skal hjælpe holdet med at vinde kampe og hente trofæer, siger Chilufya.