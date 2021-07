Frygtelig nedtur for Bo

Bo Henriksen fik en elendig start på sit nye job som træner i FC Midtjylland.

Mesterskabsaspiranterne tabte 2-1 til OB efter en indsats som bestemt ikke pegede i retning af nogen stor sæson for ulvene. Og som bestemt ikke heller ikke gav forhåbninger om succes i de kommende kvalifikationskampe til Champions League mod skotske Celtic.

Jørgen Skjelvik var manden, der fældede Henriksen og Co., da han efter hjørnespark scorede sejrsmålet til 2-1 for gæsterne et par minutter før udløbet af ordinær spilletid. Optakten til det, der endte som en fest for OB og fynboernes debutant-træner Andreas Alm sørgede Bashkim Kadrii for, da han bragte gæsterne foran 1-0 efter et kvarter.

I maj satte Bo Henriksen ord på, hvilken type træner han vil være i FCM

Samme Kadrii fik en kæmpechance for at øgede til 2-0 i starten af 2. halveg, men her måtte den ellers skarpe angriber se sit forsøg med højrebenet reddet af Jonas Lössl i FCM-måler.

Samme Lössl havde siden i 2. halvleg et par andre flotte redninger, men det var altså ikke nok til at redde holdet og den ny træner fra fiaskoen,

Det lysnede ellers for hjemmeholdet, da Pione Sisto udlignede til 1-1 et kvarter efter pausen på et behersket spark fra kanten af straffesparkfeltet.

Bo Henriksen tabte sin debut som FCM-træner. Foto: Bo Amstrup

Efterfølgende havde FCMerne et par nærgående forsøg, men det rokker ikke ved, at helhedsindtrykket af holdet var en kæmpe-skuffelse.

Det har selvfølgelig sammenhæng med, at sidste sæsons sølvvindere holdt fire af sidste sæson skarpe profiler – Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste, Awer Mabil og Sory Kaba ude fra truppen, fordi de skal sælges.

Så skal billedet vendes er der mange, der skal vokse i den kommende tid.

FCMerne havde således ikke en afslutning indenfor målrammen i de første 45 minutter, og specielt de første 40 minutter var en trist affære uden bare en snert af organiseret og gennemført angrebsspil.

I de sidste fem minutter inden pausefløjtet kom holdet frem til et par ganske udmærkede afslutninger. Bedst var et hovedstød fra den senere målscorer Pione Sisto, der sneg sig lige uden om Oliver Christensens mål.

Fynboernes sejrsmål faldt efter et hjørnespark. Foto: Bo Amstrup

De fynske gæster forsvarede sig fint, men gjorde sig mest bemærket ved – til tydelig irritation for modstanderne – at bruge meget lang tid på at afvikle alle indkast og frispark.

Gæsterne havde dog en stor mulighed for at komme på 2-0 allerede et par minutter efter føringsmålet.

EM-reserven Jonas Lössl fejlede et udspil fra feltet, hvilket gav Issam Jebali en gratis chance. Han svigtede i afslutningen og sparkede bolden over målet.

Men så var der heller ikke mere krudt i fynboerne i 1. halvleg, der efter at være presset i starten af 2, halvleg altså viste format til slut.

