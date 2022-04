Fundamentet falder fra hinanden

En sejr i de seneste 17 kampe i Superligaen!

Alarmklokkerne bimler og bamler over Farum og FC Nordsjælland i den her tid, hvor nedrykningen for alvor er ved at trænge sig på.

Bekymringen er blot, at hovedpersonerne ikke ser ud til at tage problemerne særligt alvorligt.

For hverken cheftræner Flemming Pedersen, spillerne eller lederne har endnu set alvoren i øjnene.

De taler ikke om nedrykning eller om risikoen.

Men de bør virkelig vågne op nu, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

OB vandt 2-1 over FC Nordsjælland i søndags. Derved står FCN nu med blot fire point til nedrykningsstregen. Og facit er blot én sejr de seneste 17 kampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- Selvsikkerheden og attituden er voldsom i FC Nordsjælland. Udadtil virker det til, at de tager alt for let på den kritiske situation, de er havnet i.

- De har fire point til nedrykning og bør erkende, at situationen meget hurtigt kan blive alvorlig, vurderer Stig Tøfting og slår fast:

- For det falder jo fra hinanden, hvis de rykker ned i 1. division. For så kommer de ikke til at sælge spillere for hverken 40-50 eller 60 mio. kr.

- Hele klubbens fundament bygger på, at de unge spillere skal vises frem på øverste hylde – Superligaen – og skydes af for store summer, når de har vist talent frem. Det fundament kan hurtigt komme under pres med en nedrykning, påpeger han.

Stig Tøfting nævner flere faktorer som den direkte årsag til, at FCN-talenterne er havnet i overlevelseskampen.

- De laver langt færre mål end tidligere sæsoner. De har over de seneste sæsoner haft et målsnit på over 1,5. Nu er de nede på 1,0.

Andreas Hansen har ikke været den store succes efter han er kommet til klubben her i foråret, mener Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling.

- Og så har de nye spillere – Mads Kristian Hansen, Andreas Hansen, Erik Marxen, Benjamin Nygren og Mads Bidstrup – endnu ikke formået at slå til efter de er kommet til klubben, vurderer Stig Tøfting.

Inden overlevelseskampen begyndte med udekampen mod OB, ventede Tøfting faktisk, at FCN ville klare sig godt. Statistikken viser i hvert fald, at kun Viborg har fået flere point end FCN mod de seks andre bundklubber.

- Som det ser ud, har jeg svært ved at se, at det vender lige nu.

Erik Marxen skulle stabilisere forsvaret, men det har ikke set særlig solidt ud hos FCN i foråret seks kampe, hvor tre er tabt. Foto: Jens Dresling.

- Men det er nu de unge talenter i FCN skal bevise, at de kan præstere under pres. Det her bliver en stor test, mener Stig Tøfting.

Kampene mod formstærke Vejle bliver nøglekampe for FCN i de kommende måneder.

- Men FCN skal vinde andre kampe, hvis de skal overleve. Vejle har vist fin form og har nu i to kampe spillet til nul.

- Heldigvis for FCN skal de nu møde AGF, griner Tøffe med direkte henvisning til, at netop AGF er eneste hold Flemming Pedersens tropper har besejret i 17 kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens top: FC København!

- Syv sejre i træk fortæller alt om stabiliteten. I foråret har de 10-0 i målscorer og vundet alle seks. Selv om det holdt hårdt mod AaB, så var sejren ikke ufortjent.

Ugens flop: Brøndby!

- Jeg har sagt det før, og gentager det gerne. Jeg kan ikke se, hvor målene skal komme fra efter Mikael Uhres farvel. De har ingen målscorer-typer i truppen. De manglende mål kommer til at betyde farvel til bronzen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

