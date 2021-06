Fyldte Superliga-stadions fra 1. august

Fra 1. august kan de danske fodboldklubber igen åbne op for fyldte tribuner. Det bekræfter Kulturministeriet over for Ritzau.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier blev natten til torsdag enige om yderligere genåbning, og af aftaleteksten fremgår det, at afstandskrav og sektionering ved udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves.

Det er Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, godt tilfreds med.

- Vi er rigtig glade for, at vi fra 1. august kan byde inden for til fuld kapacitet.

Fortsatte krav de første par runder

Tribunerne kan nogle steder ikke fyldes helt ud. Aftalen gælder således kun for siddende tilskuere og altså ikke ståpladser.

Den nye sæson i Superligaen bliver sparket i gang 16. juli, og der er skal afvikles to runder inden 1. august.

Her vil der fortsat være krav om sektionering og afstand mellem tilskuere.

- Vi havde selvfølgelig gerne set, at det gjaldt fra sæsonstart, men vi kan glæde os over, at vi kan åbne for sektioner med 1000 tilskuere i stedet for 500, som det har været tilfældet indtil nu, siger Claus Thomsen.

Lige nu er det kun hjemmeholdets fans, der må komme ind på tribunerne, men det skal evalueres i Divisionsforeningen.

- Det skal vi tage en beslutning om. Hvornår vi kommer til at tage beslutningen, ved jeg ikke endnu. Vi skal lige se udviklingen an i et stykke tid. Det er selvfølgelig vores ønske, at vi også kan byde udefans ind, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen løftede tirsdag sløret for en evaluering af den såkaldte superligaordning, som sørgede for, at tilskuerne i foråret kunne vende tilbage til tribunerne efter flere måneder med tomme sæder.

Her var en af konklusionerne, at 60 ud af 266.259 tilskuere til forårets 170 kampe i Superligaen, 1. division, 2. division og pokalfinalen var blevet registreret smittet.

'Det er forsvarligt'

På den baggrund mente Divisionsforeningen, at det var på tide at ophæve afstandskrav og sektionering. Og det burde kunne lade sig gøre før 1. august, mener Claus Thomsen.

- Hvis man kigger på vores opgørelse og vores tal, så viser de, vi har, at det er forsvarligt at have fodboldkampe allerede i den nuværende situation.

Af aftaleteksten fremgår det desuden, at der ved udendørs arrangementer med flere end 2000 tilskuere er krav om coronapas helt frem til 1. oktober.

Større indendørs arrangementer må fra 1. august lukke tilskuere ind i sektioner á 1000 tilskuere mod de nuværende 500 tilskuere. Fra 1. september ophæves også den ordning.