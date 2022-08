Fynsk farce: Forærede sejren væk

OB's nedtur fortsatte, da Kasper Larsen begik et klodset straffespark og forærede sejren til AGF

Nedturen fortsætter på Fyn.

Det lykkedes ellers næsten at vugge AGF i søvn og få en pointdeler i land, men med tre minutter igen begik formsvage Kasper Larsen et klodset straffespark.

Patrick Mortensen omsatte sikkert og sendte OB dybt, dybt ned i en Ådal. Måske er der en svensker, der ikke kommer op derfra igen ...

Andreas Alm er i store problemer efter endnu et OB-nederlag. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Andreas Alm havde ellers roteret en del på sit mandskab i et mere eller mindre desperat forsøg på at få løst den gordiske knude på Fyn.

Blandt de bænkede var den udskældte keeper Hans Christian Bernat, som måtte vige pladsen for 32-årige Martin Hansen, der fik en flot velkomst af hjemmepublikum. Andet ville også være underligt.

Der skulle dog ikke gå mere end ni minutter, før den rutinerede globetrotter måtte se sig passeret i OB-målet, da han parerede en hård afslutning fra Sigurd Haugen ud til Patrick Mortensen, der har fundet sin anden ungdom under Uwe Rösler og sparkede et altdominerende AGF-hold i front.

Det klæder AGF at spille med både Mortensen og Haugen i front, og i det hele taget så klæder Sigurd Haugen virkelig AGF – også mere end blot på dette års holdfoto.

Uwe Röslers presspil sidder ligeledes bedre og bedre i De Hviie stænger, og der er tegninger til noget spændende i Aarhus igen. Men okay, for tiden ser de fleste gode ud mod OB.

Patrick Mortensen var i forrygende spilhumør for AGF. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Som oftest, når en journalist bruger udtrykket, ’og så scorede hold X ud af det blå’, så er det ud af ren dovenskab … Alligevel var det tæt på sandheden, da OB kom tilbage i opgøret inden pausen efter en dødbold. Og så alligevel.

Bjørn Paulsen fortjener en slags fidusbamse i situationen, hvor han meget tydeligt signalerede, at han ikke skulle have bolden, da han havde trukket to AGF’ere til sig.

I stedet blev kuglen smidt ind i slanten, hvor Tobias Mølgaard leverede en dårlig clearing ud til en helt blank Robin Østrøm. Han hamrede værternes første afslutning inden for rammen i netmaskerne.

Gudskelov for dem fra Fyn, så rejste de stribede sig efter pausen.

Der var lyspunkter for OB, men det endte uden point igen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Der kom endelig noget vilje, fart og idérigdom. Charly Horneman stod for en del af det positive og havde endda et stolpeskud, som kunne have bragt OB i front.

AGF faldt derimod i kadence. Når hverken Albert Grønbæk eller Mads Emil Madsen svinger taktstokken på modstanderens banehalvdel, så bliver det lige så søvndyssende som en uoplagt udgave af ’Godnat Malaga’.

Sådan blev det i anden akt, hvor fejlafleveringer og dårlige beslutninger kastede et grimt skær over en fodboldkamp med to store klubber, der langt fra er i den bedste forfatning.

Men OB's situation er langt mere faretruende end AGF's, og fynboerne, med Kasper Larsen i spidsen, trak ganske forudsigeligt bundholdets lod og kastede selv pointene over til de uopfindsomme aarhusianere.

