Fynske målkonger slog til igen

Sander Svendsen og Bashkim Kadrii scorede igen for OB, men de stribede måtte slidt hårdt for sejren mod Hobro

ODENSE (Ekstra Bladet): OB lukkede kampen efter et stift kvarter. Troede de!

Men de stribede gik ned i kadence, Ramon Leeuwin blev dømt skyldig i et frispark på en ellers usynlig Imed Louati små fem meter uden for det fynske felt, og så troede de fleste vel, at Mål-Pål skulle svinge venstrebenet.

Det blev så bare løgn, for den halvfrustrerede hvirvelvind Emmanuel Sabbi skridtede et halvt Ronaldo-tilløb af, hoppede et par gange på stedet – og knaldede så utageligt og smukt reduceringen til 1-2 forbi muren og ind bag en chanceløs Oliver Christensen efter en halv time.

Og så blev det, der lignede en lang transportetape med fuld fokus på at forsvare det fynske forspring forvandlet til en pænt åben fodboldkamp igen.

Bashkim Kadrii åbnede ballet efter selvudført hjørnespark og en totalt kikset clearing af Imed Louati, fangede bolden igen og gled let af på Hobro-angriberen og hamrede læderet som et missil ind til 1-0 efter fem minutter.

OB’s dynamiske duo – Kadrii og Sander Svendsen – kombinerede scoren op på 2-0 i det 18. minut, da Jacob Barrett nok engang demonstrerede sin næse for kantspil ved at lægge en bold fladt og hårdt ind i støvlen på Kadrii, der med et hårdt første touch stak Sander Svendsen – og dén kiksede nordmanden ikke.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sander Svendsen scorede endnu en gang. Foto: TIM K. JENSEN/Ritzau Scanpix

OB sad fuldstændig på spillet indtil reduceringen, men producerede ikke mindeværdige chancer og tabte tilsyneladende voldsomt på den kollektive selvtillid uden at genfinde den i anden halvleg.

Emmanuel Sabbi var tættest på at ramme plet i det 54. minut, da han sendte et drilsk, flaksende skud mod mål, men Oliver Christensen fik pareret. Evigt energiske Sabbi hamrede også lige forbi buret et lille kvarter før tid.

Et nyt Hobro-frispark tæt på feltet ti minutter før tid lignede mad for Emmanuel Sabbi, men det blev Pål Alexander Kirkevold der qua positionen sparkede. Lige ind i den fynske mur.

Hobro kastede det store, tunge og særdeles høje skyts frem for at gennemtvinge udligningen, og Anel Ahmedhodzic havde i slutfasen et hovedstød, som Oliver Christensen fik puffet til hjørne.

Den jyske forløsning kom aldrig, og OB kan uden at imponere i de sidste fire kvarter lune sig ved at studere stillingen i Superligaen. Et stykke tid endnu… De jublede i øvrigt ikke uhæmmet vildt, da kampen blev fløjtet af efter seks-et-halvt minuts overtid.

Se også: Comeback midt i sorgen: - Fylder mig med varme

Se også: Tvivlsomt straffe afgjorde chance-orgie

Se også: Randers fandt sejrssporet igen