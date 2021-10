Fyrede ikon: Nu har FCK sagt undskyld

Oktober måned startede med noget af en bombe i FC København, da det kom frem, at de to klubikoner Per Wind og Mikael Antonsson blev fyret, og klubben modtog en del kritik fra fans og eksperter.

Der gik således flere dage, fra man kan kunne læse om fyringen i medierne, inden FC København selv meddelte, at de to forlader klubben efter indeværende sæson.

Siden har Per Wind fået en undskyldning. Det afslører Jonas Wind, der som bekendt er Per Winds søn og en af FC Københavns store profiler, over for TV3 Sport.

Jonas Wind afslører nu, at hans far, Per Wind, har modtaget en undskyldning fr FCK. Foto: Lars Poulsen

- Det var nogle hårde dage, selvfølgelig mest for min far, men resten af familien bliver selvfølgelig også påvirket af det. Jeg bliver selvfølgelig også. Som jeg også udtalte dengang, er det jo min far. Og uden at jeg skal røbe alt for meget, så kan jeg da godt sige, at han har fået en undskyldning, siger Jonas Wind i et interview med TV3 Sport.

Fansene i Parken var mildest talt ikke imponerede, da Per Wind og Mikael Antonsson blev fyret. Foto: Lars Poulsen

Trods fyringen af hans far er 22-årige Jonas Wind stadig glad i FC København.

- Nej, det har ikke ændret mit forhold til klubben. Jeg elsker stadig FC København og elsker at spille og være i klubben, og det ændrer det her ikke på, slår han fast.