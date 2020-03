Fyrede sin ven: Så ikke hinanden i en måned

Det kan være svært, når venskab og arbejde overlapper. Især hvis den ene får til opgave af fyre den anden.

Det var, hvad der skete mellem Jesper Hansen og Kent Nielsen i OB for to år siden. Det var hårdt, siger førstnævnte til Fredericia Dagblad.

De to havde arbejdet sammen i syv år i AC Horsens og var nære venner, allerede da Hansen ansatte Nielsen i OB i 2015. Derefter fulgte altså tre års yderligere parløb, inden Jesper Hansen måtte fortælle sin ven, at han skulle lede efter et nyt job.

- Det tog en måned, hvor vi ikke så så meget til hinanden. Så var vi begge så professionelle, at vi fandt frem til vort gamle venskab, og i dag er det som før. Kent har taget det som en mand. Vi kommer privat sammen og holder nytår sammen, siger Jesper Hansen til Fredericia Dagblad.

Kent Nielsen fik sparket i OB. Foto: Jens Dresling.

Både han og Kent Nielsen er da også kommet videre siden. Mens Nielsen har været cheftræner i Silkeborg IF siden i sommer, forlod Jesper Hansen jobbet i OB i vinter. Han har ikke fundet et nyt siden.

Jesper Hansen overvejer i øjeblikket, hvad han skal give sig til med sin karriere fremover. Han afviser hverken at blive i eller forlade fodboldens verden.

For en måned siden blev han optaget i AC Horsens' Hall of Fame.

Hansen spillede hele sin aktive karriere i Horsens, dengang klubben hed Horsens fS. Han fik 146 førsteholdskampe, inden han stoppede, og da overbygningen AC Horsens så dagens lys i 1994, vendte han tilbage som træner for andetholdet og siden assistenttræner på førsteholdet.

