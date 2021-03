Går i flæsket på Riddersholm: For meget piv

SønderjyskE tabte mandag 0-1 til AaB, og dermed har Haderslev-klubben ikke vundet i foråret siden premieren mod FC Midtjylland.

Undervejs i opgøret blev Glen Riddersholm udvist - blandt andet fordi han væltede et bord på sidelinjen. Det røde kort betyder med al sandsynlighed, at SønderjyskE-træneren får to spilledages karantæne og dermed misser de resterende kampe i grundspillet.

Efter kampen beklagede Riddersholm, at han havde væltet bordet. Han betonede samtidig, at sønderjyderne har fortjent flere point, end de har høstet på det seneste, og så luftede han sin utilfredshed med, at AaB's Jakob Ahlmann ikke blev straffet for at forlade banen og tage en tår vand i det tekniske felt.

Det er ved at blive for meget for Bo Henriksen, der er ekspert på TV3 Sport.

- Jeg er helt uenig. Jeg synes ikke, de har været ret gode. I dag (i går, red.) kan vi godt sige, de måske har fortjent et enkelt point, men mod OB skal de tabe, og de bliver splittet ad hjemme mod Lyngby og taber fortjent 1-4, siger Bo Henriksen i Offside på TV3 Sport og tilføjer:

- Før det snakker han om VAR, og i dag snakker han om en drikkedunk. Der er for mange undskyldninger, og der er for meget piv. Vi er simpelthen nødt til at komme videre. Nu kan de ikke snakke mere, selv om Glen prøver og kommer med de her lange svar, som ingen forstår alligevel. Der mangler noget substans, og det er resultater.

