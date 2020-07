Går på vandet i Aarhus: Der er ild i os!

PARKEN (Ekstra Bladet): De startede med at ’vinde’ bronzemedaljerne, fordi Brøndby hjemme tabte til AaB. Men det skulle blive endnu bedre for AGF, der sluttede en festaften af med at overhale FCK og indtage andenpladsen, inden truppen i huj og hast blev fragtet hjem med fly.

Så er sølvet næsten hjemme…

- Ha. Nej, men opgaven i dag er løst. Der venter yderligere to svære opgaver, og FCK har ikke et alt for svært program. Men det er klart, at vi selvfølgelig er glade for sejren i dag. Det var en stor præstation af os. Nu skal vi sørge for at være klar til vores to sidste kampe, siger David Nielsen.

Er det ikke en magtdemonstration, I leverer i dag?

- I forhold til vores eget niveau er der ingen tvivl om, at vi rammer lige præcis der, hvor vi håber at gøre det til sådan en kamp. Ikke mindst når det gælder intensitet. Vi er virkeligt effektive, og vi laver fire mål i Parken… Det er jo vanvittigt. Det var rigtigt godt.

- Vi ville levere energi, intensitet og tempo. Vi skulle ikke spilde nogle af de bolde, vi vandt, uden at forsøge at score mål. Det var det, der var i fokus. Jeg kan gøre mange ting, men i den sidste ende skal spillerne være dygtige nok til at håndtere deres direkte modstander. FCK har spillere på et vanvittigt højt niveau, og de kommer fra en helt anden hylde end vores spillere, men hver enkelt af vores spillere steppede op i dag, siger David Nielsen.

- Jeg vil ikke stå og evaluere på FCK. Jeg vil bare sige, at vores hold er der ild i lige nu, og det er en fornøjelse at se, hvordan vi arbejder sammen. Uanset hvem, der er inde på banen, leverer de 100 procent, flyder rosen fra cheftræneren.

Casper Højer Nielsen har scoret til 3-1 på et brag af et langskud. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Casper Højer Nielsen leverede en pragtpræstation med langskuds-kasse fra plus 30 meter til 3-1 og et perfekt lagt frispark til Patrick Mortensen ved 4-2.

- Vi har en god tro på tingene, vi kommer uden frygt, og vi står godt til FCK i dag. Vi har mange profiler ude, men dem, der kommer ind, stepper bare op. Det er værd at bemærke, og jeg tager hatten af for dem, der kommer ind og gør det så godt, siger Casper Højer og tilføjer:

- Jeg synes, FCK er et klassehold, og sidst, vi mødte dem i Aarhus, var de rigtigt gode.

Langskuddet?

- Jeg tror bare, jeg tager chancen, og så fik bolden lige et heldigt bump på vejen, så den blev ekstra svær for keeperen. Det var selvfølgelig en forløsning at se den gå ind på et vigtigt tidspunkt.

Lars Højer Nielsen på plads i Parken. Han havde også et fornuftigt træf på bolden i sin tid - søndag kunne han se, at sønnen har arvet talentet. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Har du hilst på din far?

- Ja, jeg har lige været oppe og hilse på ham.

Sagde du undskyld?

- Ha, nej det gjorde jeg ikke. Han ville heller ikke undskylde, hvis FCK havde vundet. Det er en del af gamet, og i dag var vi bedre end FCK.

Nu ligger I pludselig til sølvet. Giver det ekstra pres?

- Nej. Personligt tænker jeg ikke på sølvmedaljer. Jeg tænker kun på, at vi skal spille den næste kamp, og så må vi se, hvor vi ender. Vi skal angribe det, som vi hele tiden har gjort.

AGF mangler FCN ude på onsdag og Brøndby hjemme på søndag. FCK skal torsdag til AaB og har FCN hjemme søndag.

