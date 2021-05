Game off: FCK smed chancen væk

Der kunne være blevet bagt op til en hæsblæsende superliga-slutspurt, hvor FC København kunne have drillet ærkerivalerne fra både Brøndby og FC Midtjylland i direkte konfrontationer.

Men med en remis i Farum er guldduellen overladt til netop dem, og det kan Jess Thorups dyrt betalte drenge takke sig selv for.

Jens Stage var toneangivende for FCK med to mål. Foto: Lars Poulsen

Første halvleg bød på et forventet kampbillede af gæsterne i mest boldbesiddelse og værterne på skarpt udkig efter kontrachancer.

FCK havde Rasmus Falk tilbage efter en skade, mens Nicolai Boilesen, Lukas Lerager og Carlos Zeca var retur fra karantæne, og det betød en del udskiftninger i startopstillingen, hvor det især var synligt, at Kamil Wilczek var væk som boksangriber.

Det gjorde FCK-offensiven mindre direkte og – ja, mindre farlig.

I den anden ende var der optræk til teenage-terror fra især Andreas Schelderup og Kamaldeen Sulemana, og den lynhurtige duo truede i det første kvarter i dybden to gange.

Manchester Uniteds scout Tommy Møller Nielsen er efterhånden stamgæst, og i mandagens hjemmekamp fik han prominent selskab af Marc Overmars, sportsdirektør i Ajax, så lyn-ghaneseren er nok meget snart fortid i Farum.

Og Overmars havde knap genindtaget sit bordeauxfarvede plasticsæde efter pausen, før den 19-årige raket blev sendt dybt afsted af Jacob Steen Christensen og sagde farvel til såvel 300 kamps jubilar Mathias 'Zanka' Jørgensen som Peter Ankersen, før han køligt udplacerede Sten Grytebust med venstre inderside.

Kamaldeen Sulemana viste sig flot frem for den tilrejsende delegation fra Ajax. Foto: Lars Poulsen

Men knap havde FC Nordsjællands ledelse nået i tanken at tælle transfermillioner, før der blev svaret igen i den anden ende.

Altid kloge Jonas Wind søgte bageste stolpe på et indlæg fra venstre, steg til vejrs og headede mod fjerneste stolpe, hvor Jens Stage kom farende og bugserede bolden det sidste stykke ind over stregen.

Så var der endelig sat vand over til et underholdende chanceorgie af en subtop-kamp på Right to Dream Arena, og nu med et mere aggressivt FCK-hold på jagt efter alle point.

I det 57. minut fik Rasmus Falk en kæmpechance for at sætte sejrskursen, da han midt foran mål og med god tid modtog bolden fra Jonas Wind på baglinjen. Men han tøvede længe nok og markerede sin flade afslutning så tilpas, at Peter Vindahl Jensen kunne brillere med en klasseredning.

Og så gik det pludselig stærkt den anden vej. Igen var det Jacob Steen Christensen, der bød på en dybdeaflevering, og denne gang kunne Oliver Villadsen suse mod baglinjen, hvorfra han skråt lagde bolden tilbage til en fremstormende Martin Frese, der udplacerede Grytebust.

Heller ikke denne gang havde Flemming Pedersens unge drenge lært at håndtere en føringstræffer, for kort efter gik det galt igen – og godt igen for Jens Stage, der blev listet fri i feltet af Falk og kvitterede med smukt at løfte bolden hen over Vindahl med venstrebenet.

Den hvide 6’er får stadig mere udbytte af sine løb ind i feltet, og han kunne såmænd have scoret hattrick, da han et kvarter før tid måtte se Vindahl parere.