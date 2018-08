Gang i oprykkerfesten: Superliga-klub lander kæmpe-sponsor

Fodbold-begejstringen bobler hos Vejles oprykkere - og sponsorerne er i høj grad med til festen.

Ekstra Bladet erfarer, at Vejle er på nippet til at lande en ny kæmpe-sponsor, der overtager pladsen som det største sponsorat i klubbens historie. Den position satte Arbejdernes Landsbank og AL Finans sig ellers på for et par måneder siden.

Bryggeriet Carlsberg går ind i en historisk aftale, der omfatter et tribune-sponsorat samt naturligvis drikkevarer til stadion-publikummet i den fodboldgale by.

Aftalen spæder årligt omkring et par millioner i Vejles klubkasse i mindst tre år.

Vejle-direktør Henrik Tønder ønsker ikke at kommentere den kommende storsponsor, men han bekræfter, at der er grøde i sponsor-interessen.

- Vi oplever to ting. Der er stor interesse og tilstrømning af nye sponsorer, og samtidig ser vi eksisterende sponsorer, der går ind og opgraderer deres engagement.

- Er det kommet bag på dig den begejstring oprykningen har skabt?

- Den entusiasme som byen og vores publikum har taget Superligaen med har været overvældende og bedre end jeg havde ventet. Når det kommer til sponsorater så er jeg født optimist... derfor havde jeg ventet noget særligt, siger Henrik Tønder.

