Gav klar besked på nettet: - Ikke så meget hokus pokus i det

Der er godt nyt til de Brøndby-fans, der klør sig i håret over holdets sæsonstart og drømmer om forstærkninger, inden transfervinduet lukker i. Formand og storaktionær Jan Bech Andersen fortæller, at der er 'masser af midler til rådighed'

- Der er masser af midler til rådighed, ingen begrænsninger der.

Sådan lyder de opløftende ord fra Jan Bech Andersen til Brøndbys fans i en kommentar på storaktionærens private Instagram-profil.

Brøndby har - på som udenfor banen - ikke fået nogen ideel start på sæsonen, hvor det er blevet til tre point i fire kampe.

Og på bagkant af holdets 4-1-nederlag i derbyet i Parken søndag slår Jan Bech Andersen i en kommentar på Instagram fast, at fans, der bekymrer sig om, hvorvidt det er sparetider i vestegnsklubben, godt kan sove trygt om natten.

Der er i hvert fald ifølge storaktionæren 'masser af midler til rådighed' for sportschef Carsten V. Jensen.

...

Skal sikre en slagkraftig trup

Til Ekstra Bladet uddyber Jan Bech Andersen, at der ikke er så meget 'hokus pokus' i hans kommentar.

- Der er ikke så meget hokus pokus i det, lyder det fra Bech Andersen.

- Vi har meldt ud, at vi ønsker at være en bestandig del af top 3 i Superligaen.

- Det er min samt bestyrelsens opgave at sikre, at vores sportslige sektor har de midler, der skal bruges til at indfri den målsætning samt sikre, at vi har en slagkraftig trup med balance mellem talent og erfaring, således vi kan vedblive med at udvikle værdi, afslutter Brøndby-storaktionæren.

...

Telefonlinjen lader i høj grad til at være åben mellem Carsten V. Jensen og Jan Bech Andersen denne sommer. Foto: Lars Poulsen

En handel indtil nu

Indtil nu har Brøndbys indkommende transferaktivitet været begrænset. Blot én spiller er nemlig kommet til.

I sidste uge skrev TV3 Sport, at klubben var tæt at hente den svenske angriber Sebastian Andersson i FC Köln, men siden fortalte FC Kölns sportsdirektør, Thomas Kessler, at handlen var faldet til jorden, da Brøndby og Sebastian Andersson ikke kunne blive enige om klubskiftet.

Derfor skal fodbolddirektør Carsten V. Jensen nu igen på angriberjagt, hvis det er en position, han prioriterer at opruste på.

I den anden ende af banen forstærkede vestegnsklubben sig tidligere i transfervinduet med højrebacken Sebastian Sebulonsen.

Han blev hentet i norske Viking og har siden sin ankomst spillet samtlige kampe fra start.

Sebulonsen kostede ifølge Ekstra Bladets kilder Jan Bech Andersen og co. ti millioner kroner.

