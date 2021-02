Gav tre tvivlsomme i Parken - nu topper han liste

Det kan være en god idé at træne straffespark, hvis Sandi Putros er dommer.

Mandag aften i Parken dømte den 33-årige Superliga-dommer tre styk, der alle var i den yderst tvivlsomme afdeling - for nu at sige det nogenlunde diplomatisk!

Måske Sandi Putros har et skarpere dommer-øje end sine kolleger, måske er han bare en strengere lovfortolker.

Faktum er, at der i kampe med Putros som dommer bliver fløjet flere straffespark, end når andre Superliga-dommere er i aktion.

Putros står noteret for 80 kampe i den bedste danske fodboldrække siden debuten tilbage i juli 2016 og har peget på straffesparkspletten 36 gange.

Det er tæt på et straffespark i hver anden kamp.

I sin første sæson dømte han fire straffespark, i den anden syv, mens han i både sin tredje og fjerde dømte ti straffespark.

Efter de tre i kampen mellem FC København og SønderjyskE er han oppe på fem dømte straffespark i denne sæson og er dermed den dommer, der oftest har peget på pletten.

Blandt de 14 aktive Superliga-dommere 'topper' han nu listen foran Aydin Uslu.

Sidstnævnte er i gang med sin anden Superliga-sæson og har kun dømt 19 kampe med otte straffespark til følge.

I den anden ende af listen ligger Anders Poulsen.

Han har dømt over dobbelt så mange kampe som Putros, men kun 27 straffespark mod Putros' 36.

Det er ikke bare blandt de aktive Superliga-dommere, at Putros topper listen over flest straffespark per kamp.

Hans 0,45 straffespark per kamp placerer ham på førstepladsen på alletiders liste over Superliga-dommere.

Dommerlegender som Claus Bo Larsen og Peter Mikkelsen dømte begge 0,15 straffespark per kamp i Superligaen.

Kim Milton Nielsen dømte 0,24 per kamp, hvilket er i den høje ende, men dog slet ikke nok til at nå top-10.

