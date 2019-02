Gave til Midtjylland: FCK storskuffede i Parken

Superligaens førerhold spillede i overtal i hele 2. halvleg, men formåede kun at få 1-1 mod Vendsyssel, der nu har taget fire point mod københavnerne i denne sæson

PARKEN (Ekstra Bladet): Hvis FC Midtjylland genvinder det danske mesterskab, bør de sende en stor tak til Vendsyssel.

Fire point har oprykkeren snuppet fra FC København, der mandag aften skuffede fælt i Parken og nu kun et et point foran FC Midtjylland i guldduellen.

Superligaens førerhold spillede i overtal i hele 2. halvleg, men måtte alligevel nøjes med 1-1 mod nordjyderne.

Dermed kan Vendsyssel prale af både at have vundet over og spillet uafgjort med FCK i denne sæson.

Sander Fischer brændte straffespark for Vendsyssel, men alligevel blev det til point. Foto: Lars Poulsen

Bundholdet brændte endda straffespark og indkasserede en torskedum udvisning, men fightede sig til point mod et svagt spillende FCK-hold.

Det var, som om Ståle Solbakken tidligt kunne fornemme, at hans hold ikke var i rette gear. FCK-manageren spjættede allerede tidligt ude på sidelinjen.

Nordmanden var bestemt ikke tilfreds med hverken tempo eller boldomgang i kampens indledning, og humøret blev hurtigt endnu værre.

Sotirios Papagiannopoulos lavede efter et kvarters spil et klodset straffespark på Lucas Jensen helt ude i siden af feltet.

Sander Fischer skulle eksekvere, men tordnede til stor FCK-jubel bolden på underkanten af overliggeren. Centimeterne var på FCK’s side, men det var Vendsyssel, der jublede næste gang.

En halv time var der spillet, da FCK-målmand Jesse Joronen tabte et hårdt, fladt indlæg fra Lucas Jensen lige ud i fødderne på Moses Opondo – og så var nordjyderne overraskende i front i Parken.

FCK havde bolden meget i 1. halvleg, men var nærmest kun farlige, når Robert Skov sparkede frispark.

Jesse Joronen så ikke godt ud ved Vendsyssels føringsmål. Foto: Lars Poulsen

Superliga-topscoreren fik tre forsøg i 1. halvleg og kom tættere og tættere på for hver gang. Ingen af dem lå i nogen særlig god position, men Skovs venstrefod fik alligevel drejet dem forbi muren.

Den første boksede Michael Tørnes væk uden de store problemer, det andet måtte han ud i fuld længde for at parere, og det sidste reddede den tidligere Brøndby-målmand i stor stil helt nede ved stolperoden.

FCK skruede op efter Vendsyssels chokscoring og pressede gæsterne endnu længere tilbage. Bundholdet sloges flot, men gjorde det svært for sig selv, da Francisco Santos kort før pausen fik en tåbelig advarsel.

Det var hans anden, og Vendsyssel skulle derfor overleve hele 2. halvleg med kun ti spillere.

’Attack, attack’, skreg de trofaste FCK-tilhængere på Sektion 12, og angrebet blev der. Dame N’Doye misbrugte en kæmpe mulighed tæt under mål, inden københavnerne fik udlignet efter en times spil.

Som en anden Alberto Tomba løb Rasmus Falk slalom mellem Vendsyssel-spillerne, inden han nonchalant sendte bolden ind bag Tørnes.

N’Doye var halvvejs inde i halvlegen tæt på at gøre det til 2-1 på saksespark, men Tørnes forhindrede et drømmemål.

Det blev også Vendssysel-målmandens sidste store redning. FC København virkede underligt flade i slutfasen.

Spillet var langsomt og blottet for idéer, og i kampens tillægstid sendte Pieros Sotiriou en gylden mulighed langt op på tribunen.

En frustrerende københavnsk aften endte med piften i Parken – og hvis guldet glipper, kan FCK spekulere over, hvilken forskel fire bortkastede point mod Vendsyssel ville have gjort…

