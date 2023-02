Genial detalje: Han er et scoop

Brøndbys Ohi Omoijuanfo og Håkon Evjen har den X-faktor i front, som mange Superliga-hold sukker efter. I høj grad også FC Midtjylland ...

For mens Brøndby udnyttede en af mandagskampens få chancer, så famler FC Midtjylland i blinde rent offensivt.

Astrit Selmani er slet ikke faldet til, og Emam Ashour var igen mere temperamentsfuld end opfindsom. Når Gustav Isaksen lukkes ned, så har midtjyderne ikke meget at skyde med, og kampen for at nå top-seks snerper til.

Her er Ekstra Bladets karakterer til de to hold.

Alt for meget afhænger af Gustav Isaksen, der ikke var i topform mandag. Foto: Ernst van Norde

FC Midtjylland

4-3-3

Jonas Lössl 4

Stor redning på Evjen i første halvleg og Ohi i anden. Tilbage på højt niveau.

Joel Andersson 4

Svenskeren kom i vejen for meget i Brøndbys spil. Også centralt. Dækker et kæmpe område.

Stefan Gartenmann 3

Fik rejst sig efter det komiske Europa-selvmål. Rykket ud på backen og leverede fint.

Henrik Dalsgaard 3

Rolig og duelstærk. Er blevet samlingspunktet, når Sviatchenko sidder ude.

Paulinho 3

Blandede bolsjer fra brasilianeren indtil udskiftningen. Smed en farlig bold men bød ind i offensiven.

Armin Gigovic 2

Anonym og bleg indsats fra midtbanedynamoen, der stadig mangler at finde sin plads i Herning.

Emiliano Martinez 4

Spillede en stor kamp som ankermand indtil han smed bolden væk inden Brøndbys føringsmål.

Kristoffer Olsson 2

Flere boldtab end vanligt fra den teknisk stærke svensker. Svær kamp på en tætbefolket midte.

Gustav Isaksen 3

Der gik 44 minutter, før Isaksen vågnede. Anonym i lange perioder, men farlig når han endelig udfordrede.

Emam Ashour 1

Kom sjældent i de rigtige rum fra kanten. Virkede som en krudttønde, der ikke nåede at eksplodere.

Astrit Selmani 1

Vil SÅ gerne. Det illustrerede et gult efter syv sekunder. Mange boldtab og hovedløse beslutninger.

Albert Capellas 2

Fik ikke blandet kortene korrekt i offensiven. Spørgsmålet er, om spanieren har de rigtige kort.

Udskiftninger

Juninho (Ind for Dalsgaard), Oliver Sørensen (Ind for Gigovic), Frederik Heiselberg (Ind for Selmani), Victor Bak (Ind for Paulinho) Aral Simsir (Ind for Martinez)

Nicolai Vallys overlod hovedrollen til sine kollegaer mandag, da Brøndby tog et vigtigt skridt mod top seks. Foto: Ernst van Norde

Brøndby IF

4-5-1

Mads Hermansen 4

Spiller med ro og overblik som en 37-årig. Reaktionsstærk på Isaksens slangehug.

Daniel Wass 4

Viste i glimt sine evner offensivt på trods af dårlig plads. Holdt Ashour helt nede.

Kevin Tshiembe 2

God i duellerne men usikker i pasningsspillet. Virkede stresset med kuglen.

Frederik Winther 3

Kom i vejen for meget og fik placeret sig bedre end mod Horsens. Skal nok blive en gevinst.

Blas Riveros 4

Gode raids fra venstre, hvor sydamerikaneren gerne skyder med frem. Påpasselig mod Isaksen.

Joe Bell 4

Stærk kamp af den newzealandske 'Faxe', der fik sat sig i respekt mod FCM's trio centralt.

Mathias Greve 4

Har fundet sig til rette i Sørensens system. Klasse frispilning af Håkon Evjen efter et kvarter.

Håkon Evjen 4

Nordmanden er og bliver et scoop. Søger konstant de rigtige rum. Genialitet ved Ohis mål.

Simon Hedlund 2

Typisk Hedlund-kamp. Sjusk i flere situationer, men hans hurtighed var essentiel ved Ohi-kassen.

Nicolai Vallys 2

Ikke meget, Vallys viste i Herning. Stod svagt i billedet over for Andersson.

Ohi Omoijuanfo 4

Betydningen for Brøndby kan ikke overvurderes. Altid på plads i feltet og nem at finde.

Jesper Sørensen 4

En spændende Brøndby-start. Også solidt fundament i Herning. Trak sig for meget efter føringen.

Udskiftninger

Anis Slimane (Ind for Evjen), Mathias Kvistgaarden (Ind for Hedlund) Josip Radosevic (Ind for Bell)