Gentager storoffensiv: Detaljeret protokol skal sikre tilskuere

Superliga-klubberne i stor politisk satsning for at få dørene åbnet for mere end 500 tilskuere

Fodboldens råb om at lukke tilskuere ind er vokset i styrke hen over weekenden, og nu har Divisionsforeningen taget de helt tunge argumenter i brug.

Fodbolden udarbejdede en detaljeret sundhedsprotokol for landets professionelle spillere, da sundhedsmyndighederne og politikerne skulle overbevises om, at det var muligt at fremskynde fodboldens genstart.

Det gav pote, da statsminister Mette Frederiksen for en måned siden fremskyndede fodboldens tilbagevenden til den såkaldte fase to, der gav Superligaen og 1. division mulighed for starte igen sidste weekend.

Drejebogen er nu fundet frem igen til at nære diskussionen om tilskuere i større antal til kampe i landets bedste fodboldrækker.

I Brøndby er man helt uforstående overfor, at regeringen kun vil lukke 500 tilskuere ind. Divisionsforeningen forsøger nu at lægge et politisk pres med en onfattende tilskuer-protokol på 20 sider. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet erfarer, at Divisionsforeningen før weekenden fremsendte en omfattende tilskuerprotokol på op mod 20 sider til Kulturministeriet, som nu indgår i de politiske drøftelser.

Det er den protokol, der skal danne basis for at åbne for mere end 500 tilskuere til kampene i Superligaen.

Venstres kulturordfører, Britt Bager, har allerede lanceret sin støtte til en åbning for fodboldtilskuere, der strækker sig ud over de 500, som ligger i tankerne omkring udvidelsen af forsamlingsforbuddet.

For at hjælpe diskussionen på vej har Divisionsforeningen i sin detaljerede tilskuerprotokol optegnet skalérbare retningslinjer.

Det gør det muligt at fastlægge tilskuerkapacitet ud fra stadions størrelse og muligheden for at adskille publikum, så der ikke opstår kødannelser.

Det betyder eksempelvis, at fodbolden opererer med individuelle ankomsttidspunkter for forskellige dele af stadion.

Brøndbys direktør, Ole Palmå, er dybt forundret over regeringen kun vil tillade 500 tilskuere til Superliga-kampe, fordi et fodboldstadion netop kan opdeles i mange sektioner.

- Vi klubber har sammen med Divisionsforeningen udarbejdet strikte protokoller baseret på lægefaglige eksperters rådgivning.

- Derfor står vi i dag tilbage med en følelse af, at man ikke har lyttet til de konkrete planer, Divisionsforeningen har fremsendt på vegne af os klubber, og at der ikke er tillid til, at vi og de danske fodboldfans kan varetage opgaven, siger Ole Palmå.

Retningslinjerne er udformet med meget stor hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, ligesom tilfældet var, da fodbolden kom foran i køen til genåbning.

Hvorvidt arbejdet for alvor vinder politisk gehør kommer det næste døgn til at afgøre.

