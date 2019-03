Gider ikke høre FCK-brok: - Er det ikke bare en dårlig undskyldning?

FC Nordsjælland drillede endnu en gang FC København i Farum - og endnu en gang kom det til at handle om underlaget i det nordsjællandske.

I FCK-lejren langede man ud efter kunstgræsset. Ifølge Andreas Bjelland er det tæt på en skændsel, mens manager Ståle Solbakken efter 2-2-kampen talte om, at fodbold på henholdsvis græs og kunstgræs er to forskellige idrætsgrene.

Københavnerne mente, at FC Nordsjælland har en kæmpe fordel på hjemmebane, men den køber Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, ikke helt.

- Er det ikke bare en dårlig undskyldning? Jeg kan ikke forstå, at de bliver ved med at hive det op. Banen er efter reglerne, og det er vilkårene i Danmark.

- Det er ikke alle klubber, der har et budget som FCK’s og kan have en velplejet græsbane, som de kan træne og spille på året rundt, siger Stig Tøfting.

Helt håbløs

’Tøffe’ var stærkt underholdt af opgøret på Farum Park og mener da også, at fodbold helst skal spilles på græs:

- Men sådan kan det bare ikke altid hænge sammen i Danmark. Det er ikke Premier League. Og jeg vil da hellere spille på kunstgræs end det skidt nede i Haderslev.

- Der er banen helt håbløs, og jeg forstår godt Esbjerg-træners John Lammers kritik af den.

Ståle Solbakken har det altid svært i Farum. Foto: Lars Poulsen

FC København må belave sig på, at de i fremtiden oftere må på kunstgræs, men det ene point i Farum kan paradoksalt nok betyde, at de ikke skal en tur på kunst igen i denne sæson.

- Det var vigtigere end noget andet for FCK, at de ikke tabte i Farum. Nu kan FC Nordsjælland få svært ved at komme i top seks, og jeg tror rigtig gerne, at Ståle vil undgå dem i et mesterskabsslutspil.

Midtjylland kan godt

Nordmanden har i sin anden regeringsperiode i hovedstaden fortsat ikke vundet i Farum, mens mesterskabsrivalerne fra FC Midtjylland har noget bedre erfaringer.

Ståle på kunstgræsset i Farum 10. april 2014 FCN-FCK 1-1 (pokal) 27. april 2014 FCN-FCK 1-0 9. november 2014 FCN-FCK 0-0 20. marts 2016 FCN-FCK 2-0 26. februar 2017 FCN-FCK 1-1 5. maj 2017 FCN-FCK 1-1 27. august 2017 FCN-FCK 3-0 21 maj 2018 FCN-FCK 0-0 10. marts 2019 FCN-FCK 2-2 Vis mere Luk

I de seneste fem besøg i Farum har de vundet fire og spillet en uafgjort.

- FC Midtjylland kan godt finde ud af at spille mod FC Nordsjælland, selvom de ikke har kunstgræs på deres stadion. Det er da tankevækkende, siger Stig Tøfting.

Ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator kan forklaringen være, at midtjyderne har flere våben i deres arsenal.

- FCK er rigtig gode til det, som de gør. Jeg siger ikke, at FC Midtjylland er bedre end dem, men de har lidt flere strenge at spille på.

- FC Nordsjælland vil altid frem på hjemmebane, og der har FCM nogle redskaber til at straffe dem. De har muligheden for at sætte nogle typer ind, der passer godt til det, siger Stig Tøfting.

Efter pointtabet på kunstgræsset i Farum er FC Københavns forspring til FC Midtjylland igen nede på et point inden sidste runde i grundspillet.

