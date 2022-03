Gik amok på live-tv: - Det var mega dumt

Den mangeårige Superliga-træner Ove Christensen fortryder den i dag, at han under et famøst live-interview mistede besindelsen og langede ud efter reporteren

- Hov, hov, hov... hvorfor skal du slå?

Det er en af de mest omtalte interviews i dansk fodbold. Interviewet, hvor den daværende Randers-træner Ove Christensen ovenpå et nederlag tændte af på en Onside-journalist og slog ham på skulderen.

Men selvom vi skal hele 11 år tilbage i tiden, så er det fortsat en episode, som Ove Christensen fortryder den dag i dag.

Det fortæller han i mandagens udgave af Radio4-programmet 'Fremkaldt'.

- Lad mig sige med det samme. Nu skal vi jo ikke sidde og pudse vores egen glorie – og det skal jeg slet ikke. Jeg har også lavet ting, som jeg fortryder, og jeg fortryder dem umiddelbart sekunder efter, det er sket. Sådan er det jo, siger den mangeårige Superliga-træner, efter det famøse interview fra 2011 blev afspillet i studiet.

- Det var mega dumt, og sådan er det jo.

Det var efter et 0-4-nederlag til Brøndby, at Onside-reporteren Rasmus Lund ville vide, hvorvidt cheftræneren selv kunne finde på at sige op, hvis han ikke blev fyret.

Og dét fik Ove Christensen helt op i det røde felt.

Ove Christensen var cheftræner i Randers FC fra 2009 til 2011. Foto: Claus Bonnerup/POLFOTO

- Du kan sgu da ikke forlange, at jeg skal blive ved med at svare på dine dumme spørgsmål, sagde han, inden han kort efter slog reporteren på skulderen og ironisk sagde 'godt klaret'.

- Jeg gav dig et klap på skulderen, fordi jeg synes, at det var godt klaret, lød det vrissende fra Ove Christensen, der efterfølgende forlod interviewet.

Ove Christensen har gennem alle årene fastholdt, at der ikke var tale om et slag - men et klap på skulderen.

Men selvom den famøse episode stadigvæk sidder i kroppen på den tidligere Superliga-træner, så forhindrer det ham ikke i også at sende en stikpille til særligt de unge journalister.

- Jeg sidder stadigvæk den dag i dag og krummer tæer, når jeg hører nogle af de unge, der bliver sendt ud. Så har de forberedt tre spørgsmål, og når de har fyret det første spørgsmål af, hvor spørgsmål nummer to og tre også bliver besvaret, så bliver de alligevel ved.

Han forklarer, at en situation som den er et eksempel på, at følelserne kan løbe af med én, når man skal blive ved at forholde sig til noget, mens man er ked af det og skuffet.

- Det er et udtryk for, at man føler, at det egentlig ikke er helt fair, og at man selv er lidt ked af det. Og kan den journalist så overhovedet ikke forstå, at det er tid til at stoppe? Der er nogle ting, som jeg absolut ikke er stolt af, men sådan er det, og så må man på en anden måde gøre det godt igen.

71-årige Ove Christensen, der tidligere også har stået i spidsen for klubber som Viborg, AGF og Vejle, er i dag ansat som Head of Scouting i 1. divisionsklubben Vendsyssel.

Du kan høre hele interviewet med Ove Christensen i mandagens udgave af Radio4-programmet 'Fremkaldt' lige her: