Gik syv år: Endelig bid for FCK-flop

Peter Ijeh blev lanceret under pomp og pragt i FCK i sommeren 2005, og den nigerianske striker nåede da også at juble over et dansk mesterskab efter sæsonen – men uden at have leveret voldsomt på banen.

Sølle 16 kampe og fire mål i Superligaen blev det til for angriberen, der blev ekspederet videre til Viking Stavanger. Så var der strakt mere knald og champagneprop over Marcus Allbäck, der blev hentet til hovedstaden og præsenteret sammen med Peter Ijeh den sommerdag for 15 år siden.

Peter Ijeh må nok leve med, at han blandt FCK-fans mest huskes som et regulært flop.

Manden, der inden havde scoret mange basser for Malmö og IFK Göteborg og siden gjorde det pænt i Norge og i Syrianska, sluttede karrieren af i GAIS i 2012 med en ambition om at gå trænervejen.

Det har ikke været let, selv om den nu 43-årige afrikaner både har papirerne i orden og styr på praktikken. Han har gået arbejdsløs i flere år, men nu kan Expressen berette, at Peter Ijeh endelig har fået job.

’Skyttekungen’, som han tituleres i den svenske tidning, skal træne 3. divisionsklubben Vårgårda.

Peter Ijeh fejret det danske mesterskab i 2006 sammen med kone og barn. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Han har tidligere ramt overskrifterne, da han i 2003 skiftede fra Malmö til Göteborg og blev anholdt i hjemmet på grund af en skattegæld på 600.000 svenske kroner, som han efterfølgende blev dømt til at betale myndighederne.

Peter Ijeh har haft en kort tjans i Assyriska, men bortset fra det job, er hans CV blankt.

- Jeg har en træneruddannelse, men ingen klub vil ansætte mig. Jeg tror, de er bange for forandring, der er bange for min fodboldfilosofi, sagde han i sommer til Göteborgavisen GT.

- Jeg har en afrikansk tilgang, og det indebærer bl.a., at jeg ser anderledes på, hvordan fodbold skal spilles, sagde han til GT.

Til GP sagde han i 2017:

- Jeg lever, men jeg er også død – jeg er som et dødt spøgelse, der fortsætter med at gå, sagde han og forklarede, at skattevæsenet havde taget de fleste penge – men at han klarede sig.

Til Fotbolldirekt.se siger han:

- Jeg fik trænerlicens i 2013. Det er klart, at jeg er skuffet. En svensk spiller med min profil burde have lettere ved at finde job. I samme øjeblik, jeg stillede skoene på hylden, vidste jeg, at jeg ville være træner. Men det har været svært.

Nå! Nu har Peter Ijeh i hvert fald fået chancen, og hvis han kan spille Vårgårda tilbage i 2. division, så er han vel på vej mod tinderne – eller hur…

