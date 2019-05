Gjorde det igen: Oprykkere sendt til tælling

HJØRRING (Ekstra Bladet): Bo Henriksen har gode minder fra nedrykningsbrag i Hjørring.

I 2017 reddede Horsens livet i Nordjylland i det endelige playoff-opgør, og denne søndag i maj kunne ACH-chefen storme rundt i jubel, da Nicolai Brock-Madsen stangede et utrolig vigtigt udebanemål i kassen mod Vendsyssel.

Med 1-0 sejren i Vendsyssel står Horsens med gode kort på hånden, når der om en uge skal uddeles en billet til næste sæson i Superligaen, mens taberen af det samlede opgør skal ud i knald-eller-flad-kampe mod nummer tre i 1. division.

Som objektiv tilskuer kunne man snildt have frygtet for underholdningsværdien af Vendsyssel-Horsens. Særligt i betragtning af, hvad der var på spil for klubberne i nedryknings-playoff.

Men udsigten til overlevelse i Superligaen fik ikke nogen af mandskaberne til at trække i håndbremsen og spille på det sikre. Okay, det var ikke smuk fodbold, men der blev fightet igennem og satset på de offensive aktioner.

Foto: Ritzau Scanpix/René Schütze

Særligt Horsens overraskede positivt med formkurven in mente. Bo Henriksens mandskab havde parkeret totalsatsningen på dødbolde, og det klædte det gule. Især Michael Lumb var nærgående i første halvleg, og flugteren efter et kvarters spil havde bid, men Nicolai Flø fik fistet væk.

Ti minutter senere var Rune Frantsen tæt på at bringe gæsterne i front, da han afsluttede et decideret mønsterangreb i Horsens’ venstre side.

Hjemmeholdet var farligst på kontraangreb, hvor lynhurtige Thorsteinsson og Konaté igen viste sig som gode våben.

Førstnævnte var endda tæt på at en hurtig scoring efter en håndfuld minutter, da han løb bag en passiv Peter Nymann i feltet og fik afsluttet med hovedet i det lille felt. En refleks fra Matej Delac reddede den sovende Peter Nymann, der måske ikke var helt vågen fra start i middagsforestillingen.

Vendsyssel åbnede til gengæld anden halvleg bedst spillemæssigt, og islandske Thorsteinsson var tæt på at snige et frispark ind nærmeste stolpe fra lang afstand. Matej Delac var dog igen hurtig på stregen og fik fingerspidserne på.

Værterne blev mere og mere dominerende som sidste akt skred frem, men oppe foran manglede Alhaji Kamara den skarphed, der har givet ham en kontrakt med Randers til næste sæson.

Foto: Ritzau Scanpix/René Schütze

Faktisk var Kamara heldig med ikke få smidt et rødt kort oven i den i forvejen pauvre præstation, da angriberen satte armen på et indlæg efter en god time. Jens Maae fløjtede for forseelsen, men dommeren vurderede ikke, Kamara skulle have sin anden advarsel i kampen.

Uanset hvad, så er Alhaji Kamara i karantæne til returkampen, og det kommer Tiémoko Konaté med al sandsynlighed også.

Derfor gjorde det ekstra ondt, at Nicolai Brock-Madsen med et kvarter igen dukkede op på et velslået hjørnespark fra Bjarke Jacobsen og pandede det vanvittigt vigtige udebanemål ind. Det første mål i Horsens-trøjen blev et vigtigt et af slagsen for den hjemvendte frontløber.

Det bliver op ad bakke for Vendsyssel om en uge i Horsens.

Se også: Taler om mulig fyring: - Det er vanvid

Se også: Randers FC handler: Lander brandvarm bomber

Se også: Mangler selvtillid i Superligaen: Taber 1-9

Se også: Superliga-klub tager drastisk skridt i nedrykningskampen