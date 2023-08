Gjorde navnet berømt i hele verden: - Jeg savner ham

Nævner du navnet 'Højlund', er der formentlig en lille klokke, der ringer.

Du ved ham der den danske angriber, som nu er skiftet til Manchester United for mere end en halv milliard kroner.

Men hans to småbrødre - Emil og Oscar - er også dygtige fodboldspillere.

Faktisk er de så gode, at er en del af FC Københavns Superliga-trup.

Sidstnævnte fik lov til for første gang at smage på, hvordan det er at starte inde for de danske mestre i Superligaen.

Det skete i 2-0-sejren over Hvidovre fredag aften. Og selvom de 90 minutter udfordrede fysikken, viste Oscar Højlund sig meget fint frem - særligt i første halvleg.

I kontakt hver dag

Efterfølgende afslørede han, at den nu meget berømte Rasmus Højlund gav ham et par fif, inden han skulle i ilden.

Annonce:

- Vi taler sammen på daglig basis. Jeg savner ham, og jeg syntes, det fungerer fint, selvom han er fløjet fra reden, fortalte lillebror.

- Har I talt om, at I alle skal erobre verden på et tidspunkt?

- Vi tager det stille og roligt. Men altså jo… Det kunne være sjovt at se os allesammen på landsholdet en dag.

- Var det noget, I jokede med, da I var mindre?

- Ja, vi har altid troet på det. Vi har arbejdet møghamrende hårdt. I haven. I vores fodboldkælder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Højlund præsenteres på Old Trafford i Manchester. Foto: Jonathan Damslund

Gav ham ro

- Skylder han jer brødre noget, nu hvor han blev den første til at komme ud i verden?

- Det ved jeg sgu ikke, om han gør ha ha.

- Hans smil derhjemme er nok. Hans opbakning. Jeg snakkede med ham inden kampen, og han gav mig ro, fortæller Oscar Højlund og siger, at han endnu ikke har haft tid til at besøge storebror i den engelske arbejderby endnu.

- Hvad sagde han?

- Han sagde bare, at jeg er pissegod, og at jeg skulle nyde det.

- Kunne du mærke det?

- Ja, er du sindssyg man… Det er noget helt andet end ungdomsfodbold. Det går stærkere oppe i hovedet og nede i benene. To kramper til sidst i hvert ben, men vi tager det med.

Om han spiller fra start næste gang er mere usikkert.

På tirsdag venter de polske mestre nemlig i det første af to opgør om at komme i Champions League-gruppespillet.