Glad David N.: Nu vil vi bare fremad

David Nielsen kunne både glæde sig over at slette en 13 år gammel rekord og over en målrettet fremdrift fra hans tropper

De havde ikke vundet i Lyngby i over 13 år, og mellem de tomme tribuner var sejrsråbet til at høre, da AGF i kampens absolutte slutfase endelig fik tre point med sig.

En glæde, der dog også udsprang af at have overvundet en tidlig Lyngby-føring og sat sig selv tilbage på vinderkurs efter nederlag til FCK og remis mod SønderjyskE.

Og så er der en proces med et ændret spillekoncept hvis fremskridt, træner David Nielsen følger indgående fra sidelinjen.

- Det var en stor, mental test. Vi kommer fra et nederlag og en uafgjort og til en kamp, som vi ved, vi skal vinde. Så det var dejligt, noterede han.

- Det vigtigste i dag var, at vi har følt, at vi manglede noget direkte-hed i vores spil, og i dag peger vi dejligt fremad hele tiden. Det handler om at løbe mod deres mål. Alt skal pege den vej.

- Præstationen var i top, sagde den tidligere Lyngby-træner efter sejren på den hjemmebane, der gav ham hans gennembrud som træner.

Lyngby fejrer scoringen. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

En hjemmebane, hvor han denne søndag hurtigt kom bagud.

- At kampen forløber sådan gør, at det hele bliver lidt mere ængsteligt. Men vi står sammen og finder vejen.

- Vi kommer rigtigt flot ud til anden halvleg og skruer tempoet en tak op. Der var dominansen total.

De seneste scoringer mod AGF er faldet på straffespark, så Lyngby-målet var til at leve med.

- Vi spiller med en meget højere bagkæde nu. Vi gambler på, at vores stoppere er så hurtige nu. Med den risiko at en modstander løber igennem. Det er det første mål i åbent spil i mange kampe, vi lukker ind. Jeg er ikke så bekymret over det, sagde David Nielsen, der føler, det er vel tidligt at tale om medaljeambitioner.

- Det er jo en helt vild række i forhold til, hvor tæt den er. Det handler om at komme i Top 6 til vinter. Alt det med medaljer og Europa er jo først en gang i forsommeren, lød det fra AGF-træneren, der også kunne leve med, at holdets første mål blev scoret med ryggen.

Kevin Diks bringer AGF på 1-1. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Den sad på hollandske Kevin Diks, der grinende medgav, at den var heldig.

-Til gengæld har vi rigtigt mange chancer, så jeg er glad for, at det lykkedes til sidst. Alle var lidt frustrerede i første halvleg, men i anden halvleg var vi i kontrol, og det var dejligt at få slettet den rekord, som jeg havde læst om før kampen.

Indskiftede Jon Thorsteinsson scorede det forløsende sejrsmål, da minutviseren var begyndt på sin omgang nummer 90.



Godt nyt midt i kaos: Kan spille mod Belgien



Fem svenskere misser Danmark-kamp efter britisk stramning