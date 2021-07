Glad Priske: Vi har købt en masse kvalitet

Brian Priske er meget glad for købet af fan-pleaser Fischer, som allerede har trænet i sin nye klub, og han tror, at en ny start kan sende ham tilbage på landsholdet

Brian Priske var ovenud glad for Royal Antwerpens køb af Viktor Fischer, fremgik det, da klubbens danske træner fredag eftermiddag mødte den lokale presse.

- Jeg er meget glad for, at vi får ekstra offensiv kraft i holdet, sagde han.

- Vi får også kvalitet. Viktor har en god alder og meget erfaring fra den danske liga, men også landsholdet og bestemt også fra Ajax for et par år siden.

- Han har en masse kvalitet, offensivt selvfølgelig, men han er også en holdspiller og en spiller for fansene, som vil gå ind og kæmpe for at lave gode resultater sammen med holdet. Jeg forventer meget af ham. Jeg forventer, at han tilpasser sig hurtigt, sagde den danske cheftræner

Brian Priske blev herefter spurgt om, hvilken position han forventer at bruge Fischer på, og svaret var, at han ser sin landsmand som både en kantspiller fra venstre eller sågar en 10’er.

Han fortalte, at Fischer allerede har trænet med sine nye holdkammerater, og han vil ikke afvise, at han allerede vil bruge ham søndag.

- Det håber jeg. Han er helt sikkert i topform, selvom han kun har spillet et par minutter i Europa. Han er fuldstændig fit og klar til at kæmpe med i truppen.

Viktor Fischer er også god til at skabe en relation til fanskaren, mener Brian Priske. Foto: Lars Poulsen

Brian Priske spillede i FC Midtjylland, mens Fischer gik på akademiet, ligesom han var assistent i FCK kort før Fischers ankomst. Men de har ikke arbejdet sammen direkte før.

- Men Danmark er meget lille, så man kender næsten alle, og jeg forsøger altid at holde et godt forhold til alle, lød det med et smil.

Den danske træner redegjorde herefter for, hvordan han har set Fischers karriere.

- Hvad gik der galt efter Ajax? Hans valg af England (Middlesbrough, red.) var svært. Det var svært at få spillet mange kampe der, for den engelske liga er vanskelig på nogle områder.

- Derefter tog han til Tyskland, og i 2018 til Danmark. Der lavede han fantastiske ting med København og blev også mester der, ligesom han spillede i Europa.

- Kan han blive landsholdsspiller igen? Sikkert, mener Priske.

- Det her er en chance for at vise sine kvaliteter frem. Jeg syntes, han var meget god i den danske liga, men han havde flere mindre skader i det sidste halvandet år, hvilket forhindrede ham i altid at nå sit topniveau.

- Som et resultat havde han sværere ved at komme på holdet i det sidste halvandet år. Men han har stadig en masse kvaliteter.

Viktor Fischers klubskifte kom meget hurtigt, efter at FCK-træner Jess Thorup for en lille uge siden fortalte ham, at han ikke indgik i hans planer. Derfor var det uundgåeligt, at angriberen skulle videre nu.