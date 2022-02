Glæd jer, Brøndby: Så god var Bell i Norge

To timer inden deadline lykkedes det Brøndby at lande en aftale med Viking om newzealænderen Joe Bell.

Og Carsten V. Jensen hektiske mandag aften kan vise sig at blive en god investering for klubben, mener fodboldekspert på norske Aftenposten og NENT, Lars Tjærnås.

Brøndby har nemlig sikret sig en spiller fra allerøverste hylde i Eliteserien.

- Jeg mener, at ​​han udviklede sig til at være i top tre blandt midtbanespillere i Eliteserien.

- Han er allerede meget god, og jeg mener, at ​​han har potentialet til at blive en spiller, der kan tage skridtet videre til en endnu større liga på et tidspunkt.

Her viser Bell sig frem mod Rosenborg. Video: Discovery

Taktisk klog fodboldspiller

22-årige Joe Bell kom til Viking fra det amerikanske fodboldcollege Virginia Cavaliers i januar 2020.

Siden har han spillet 58 kampe for nordmændene, og det er særligt hans forståelse for spillet, der har imponeret i Norge.

- Han har intelligens som sin største ekspertise. Han læser billedet og situationerne i kampene hurtigt og godt. Han er også klog nok til at kunne ændre beslutninger hurtigt, når billedet skifter, mens han har bolden, fortæller Tjærnås.

- Udover det har han stor løbekapacitet og kan både fungere som en spilstyrende type og en boks til boks-midtbanespiller.

Lars Tjærnås har fulgt Joe Bell tæt i Eliteserien, men allerede inden Bell kom til Norge, var midtbanespilleren en, der gjorde sig særligt bemærket.

- Jeg så alle hans kampe under U20-VM i Polen i 2019 live, og allerede der var han en spiller, der var langt foran.

Bell under U20-VM i Polen. Newzealænderen står noteret for 5 A-landsholdskampe og 15 kampe for U20-holdet. Foto: Ritzau Scanpix/Czarek Sokolowski

Det er ikke første gang, at Brøndby hapser spillere fra Eliteserien, og fra Joe Bells kommende midtbane har klubben netop sendt nordmanden Tobias Børkeeiet retur til Norge.

Millionindkøbet Børkeeiet blev ingen succes på Vestegnen. Men de to er relativt forskellige, mener Tjærnås.

- Bell er anderledes end Børkeeiet. Han er mere mobil og dækker større rum både defensivt og offensivt, hvor han bidrager mere til angrebsspillet.

- Han vil være mere fleksibel for Brøndby, fortsætter eksperten.

Bliver skuffet, hvis succes udebliver

Der er niveauforskel på Eliteserien og Superligaen, men det til trods spår Lars Tjernås Brøndbys nye nummer 6 en lys fremtid.

- Selvom vi ikke bryder os om at tro det i Norge, er Superligaen - især de største klubber - et hak op i kvalitet fra Eliteserien.

- Men jeg bliver skuffet på Bells vegne, hvis han ikke får succes i Brøndby.

Og Tjærnås tror ikke, at fansene på Vestegnen behøver at væbne sig med meget tålmodighed, før Bell viser sine spidskompetencer frem i den blå-gule trøje.

- Han viste evnen til at tilpasse sig hurtigt i Viking, og jeg mener, han er intelligent nok til at gøre det samme i Brøndby.

Brøndby IF har lavet en aftale på 4 1/2 år med Joe Bell. Foto: Ritzau Scanpix/Carina Johansen

Kan blive en investering

Det var et tovtrækkeri om Joe Bells pris, der gjorde, at transferen først faldt på plads i 11. time.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger endte Carsten V. Jensen med at diske op med 8,2 millioner kroner til Viking, men det norske medie Adressa beretter, at prisen på sigt kan løbe op i 11-15 millioner.

Lars Tjærnås forudser dog, at newzealænderen på trods af prisskiltet kan ende som en rigtig fin investering for Vestegnsklubben.

- Der er altid en risiko ved alle køb - uanset pris.

- Men jeg tror, at han har fodboldintelligensen, evnerne og tilpasningsevnen til at blive god for Brøndby og derefter tage det næste skridt.

- Hvis jeg har ret, er han en meget god investering.