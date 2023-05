Gled i guldet: Klædt af til skindet

De hang med mulen.

Skuffelsen stod malet i ansigtet på dem én efter én.

De drømte længe om guldet, men da presset blev størst, faldt korthuset sammen.

- Lige nu er vi meget skuffede, men i morgen, når vi vågner, kan vi også være stolte, som anfører Kian Hansen sammenfattede det.

Det var en flok skuffede FC Nordsjælland-spillere efter 90 minutter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han havde ingen dybere forklaring på sammenbruddet mod Brøndby, hvor 1-5 afklapsningen sendte FC Nordsjælland på sølvvalsen.

- Måske havde det betydning for os mentalt, at nogle spillere fandt ud af, at FCK havde vundet, før vi gik på banen. Og det fik nok en større betydning, end vi havde forventet.

- Men vi spiller også for langsomt og laver alt for mange fejl, erkender Kian Hansen.

1-5 blamagen mod Brøndby, der havde tabt de tre foregående kampe mod FC Nordsjælland i sæsonen, var ikke et udtryk for sæsonen som helhed, men i langt højere grad et resultat af, at presset til sidst blev for stort for de unge, talentfulde spillere.

- Vi må erkende, vi i flere tætte kampe, har manglet kvalitet og dygtighed. Vi har måske savnet at binde en sløjfe på specielt flere af vores udekampe, erkender FCN-cheftræner Johannes Thorup.

FCN-træner Johannes Thorup hang med mulen efter det store nederlag på Brøndby Stadion. Foto: Tariq Mikkel Khan

De gik på juleferie med et forspring på otte point.

Der var al mulig grund til at drømme stort.

For troen, håbet og drømmene om det første sæt guldmedaljer i 12 år var i den grad inden for rækkevidde.

Men i et ustabilt og skuffende forår smed de det hele overbord.

Hvordan har du det med, at I må nøjes med sølv?

- Jeg er ked af at bruge betegnelsen nøjes med. For vi leverede et ekstraordinært efteråret og vidste, at det kunne vi ikke over en hel sæson.

- Derfor havde jeg også behov for at sige til mine spillere, jeg er stolte af dem og det de har præsteret, siger Johannes Thorup.

FC Nordsjælland vinder de første medaljer siden 2018. Dengang var det bronze og de skiftes nu ud med sølv.

FC Nordsjælland smed guldet direkte i armene på FC København oven på et forår, hvor Emiliano Marcondes aldrig nåede 100 procent og derved ikke blev den erstatning for Superliga-topscorer Andreas Schjelderup, som de havde drømt om i Farum.

Mathias Kvistgaarden scorede hattrick mod FC Nordsjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og så blev det også en streg i regningen, at Zidan Sertdemir aldrig fik sit spillercertifikat, efter han kom retur fra Bayer Leverkusen. Der var ingen hjælp at hente fra hverken DBU eller CAS.

Men når man ikke vinder ni udekampe i træk (ikke siden 23. oktober 2022) og ikke har spillet til nul bagude siden 7. november, så er man ikke et mesterhold.

Og det må Johannes Thorup sande oven på en sæson, hvor kvaliteten hos de unge stjerneskud har manglet i de afgørende situationer, hvor der alt for ofte er blevet lukket mål ind i de sidste minutter af kampene. I foråret er det sket i tre tilfælde: Mod Lyngby, Silkeborg og AGF.

Da guldet var væk og 1-5 nederlaget var en realitet, samlede Johannes Thorup dem i en rundkreds på banen.

- Jeg havde behov for at fortælle spillerne, at det her måske føles negativt, men de skal også vide, at det her projekt er gået hurtigere end forventet. Jeg er utrolig stolte af deres præstationer.

- De har givet fodbold-Danmark mange store oplevelser, siger Johannes Thorup.