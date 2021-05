Glen Riddersholm færdig i SønderjyskE

Riddersholms afskedstale

På Twitter giver Glen Riddersholm denne melding:

- Jeg vil gerne sige farvel og tak til spillere, staben, fans og sponsorer. I skal vide, at jeg har været utrolig glad for mine to et halvt år i SønderjyskE. Jeg sagde ja til et projekt, og jeg har aldrig fortrudt.

- Jeg synes, vi har opnået meget sammen, og for mig står det som et stærkt billede, at vi vandt klubbens første trofæ den 1. juli 2020. Det vil for mig altid stå som en smuk indramning af min tid i SønderjyskE.

- Det har været en fantastisk rejse, som jeg ikke ville have været foruden, og jeg forlader klubben med rank ryg og med stolthed over det, vi i fællesskab har opnået. Det er et stærkt fundament bygget op både på og udenfor banen.

- Jeg ønsker klubben held og lykke og alt det bedste i fremtiden. Tak for denne gang. Mojn. Glen.