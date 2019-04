Glen svarer igen: Han kan ikke leve op til 'ordentlighed'

Glen Riddersholm blev 22. oktober sidste år præsenteret som ny sportsdirektør i Vendsyssel FF, men det blev som bekendt en kort fornøjelse i Nordjylland for den tidligere danske mestertræner.

Halvanden måned senere takkede Riddersholm ja til et job som cheftræner i SønderjyskE, og dermed var han hurtigt ude af døren i Vrå.

Riddersholms opsigelse blev selvsagt ikke modtaget pænt i Vendsyssel FF, og formand Jacob Andersen har ved flere lejligheder været ude med riven efter sin tidligere kollega, som han beskylder for ikke at have været ordentlig og ærlig.

- Det var ekstremt illoyalt at lave en aftale med os og være jobsøgende samtidig med. Glen bedyrede, at han var færdig med at være træner herhjemme. Han har holdt en masse mennesker for nar og ført os bag lyset. Vi var og er bare skuffede over, at Glen Riddersholm ikke viste ordentlighed, sagde Jacob Andersen til programmet Superliga XL i starten af februar.

Kort efter kunne Ekstra Bladet fortælle, at Riddersholm ikke fik den løn, Vendsyssel angiveligt skyldte, da klubben nåede til enighed med SønderjyskE angående Riddersholm omkring nytår. Den sag er endnu ikke afklaret, og Riddersholm har sat sin fagforening til at håndtere et juridisk efterspil.

Blot halvanden måned efter sin Vendsyssel-ansættelse, takkede Riddersholm på kontroversiel vis ja til cheftrænerjobbet i SønderjyskE. Foto: Anders Brohus

Glen Riddersholm har foreløbig forholdt sig ganske tavst i forhold til hele sagen med Vendsyssel FF, men i fredagens udgave af Tipsbladet åbner han en smule op.

- Jeg er ikke enig i, at det kedelige efterspil, vi ser nu, er nødvendigt. Man viser også en kedelig side til medarbejderne, når man som virksomhed og leder går på jagt i så lang tid. Jeg forstår helt klart, at man kommer med et tydeligt statement bagefter om, hvor skuffet man er, og at man gør det i de første dage efter. Men jeg forstår ikke, det fortsætter ind i januar og ind i perioden efter turneringsstart, siger Riddersholm til Tipsbladet og fortsætter:

- Når man bruger ordet 'ordentlighed' skal man selv kunne leve op til det, og det kan Jacob Andersen ikke. Når man ikke kan det, skal man ikke bruge ordet. Den historie bliver fortalt, når jeg har behov for det, og det ønsker jeg ikke at gøre i dag.

- I bagklogskabens klare lys har jeg ikke fortrudt, at jeg sagde ja, men jeg havde jo aldrig troet eller håbet, det så hurtigt ville komme til et ophørt samarbejde. Jeg kan konstatere, at meldingen fra formanden og næstformanden, mens jeg var ansat, var, at jeg på tre uger havde nået mere, end de havde nået på tre år. Men lad nu det ligge, jeg ser fremad nu, lyder det fra Riddersholm.

SønderjyskE har endnu ikke mødt Vendsyssel FF med Glen Riddersholm som cheftræner.

Se også: Superliga-klub har cheftræneren på plads

Se også: - Jeg er ved at kaste op over alle de traditioner

Se også: Irriteret Riddersholm: Det var miserabelt