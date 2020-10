Glen topper i drama

RANDERS (Ekstra Bladet): SønderjyskE var søndag eftermiddag i store problemer mod Randers, da Victor Mpindi fik marchordre efter en lille halv time.

Men sønderjyderne reddede stormen af og tog alle tre point med til grænselandet efter en ihærdig fight. Dermed topper SønderjyskE og Glen Riddersholm Superligaen, inden AGF og Vejle har været i kamp.

Gæsterne skulle blot bruge seks minutter til at bringe sig i front, da brandvarme Alexander Bah bragede igennem i højre side og satte et par mand af, inden han på det helt rette tidspunkt serverede kuglen foran mål til en fremadstormende Anders K. Jacobsen.

SønderjyskE er nu tophold i Superligaen efter sejren i Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Angriberen kunne løbe direkte ind i afleveringen og fornemt prikke bolden forbi Patrik Carlgren med tåen. Smukt scoring af sønderjyderne.

Randers bragte dog hurtigt balance i regnskabet. Faktisk skulle kronjyderne bare give bolden op og lade Tosin Kehinde trylle lidt i feltet. Den ekvilibristiske nigerianer lavede så en cutback til Mathias Greve, der som en anden Lionel Messi chippede bolden i en bue ind over Lawrence Thomas.

Man kunne mistænke Greve for at forsøge at levere et indlæg mod bagerste stolpe, men den tolkning står helt for egen regning…

Det var altså efter en lille halv time, at kampen ændrede karakter, da Victor Mpindi fik to gule kort på få minutter. Sønderjyder vil mene, udvisningen var hård, da Mpindi næsten ikke rørte Marvin Egho ved det andet gule kort. Kronjyder vil mene, at advarslen var god nok, da midtbanemanden kom flyvende ind i tacklingen med knopperne forrest.

Denne journalist er ikke sønderjyde, men er alligevel af den overbevisning, at det røde kort var hårdt dømt…

Randers forsøgte straks at drage fordel af overtallet, og var lige ved at lykkes i to omgang. Først da Egho fikst spillede Björn Kopplin fri og få minutter efter, da Jesper Lauridsen afslutte på overliggeren.

I stedet fik SønderjyskE bragt sig foran 2-1 kort inden pausen, da Haji Wright viste sine vanvittige spidskompetencer. Den amerikanske sherif, der skyder på det hele, vristede to mand af ryggen i en duel og fortsatte ned og rundede Patrick Carlgren i Randers-buret.

Femte Superliga-mål af den brølstærke og lynhurtige Haji Wright.

Randers sad tungt på spillet fra anden halvlegs begyndelse, men værterne havde svært ved at omsætte overtaget til helt store chancer. Særligt forsøgte kronjyderne at hælde indlæg efter indlæg i boksen, men for få blev giftige.

Både Frederik Lauenborg og Tosin Kehinde leverede helhjertede forsøg fra distancen, ligesom Mathias Greve tordnede på tværstangen.

Tættest på kom Bjørn Kopplin med et hovedstød fra tæt hold seks minutter før tid, men Lawrence Thomas leverede en stor redning.

Dermed forsømte Randers endnu en chance for at vinde på hjemmebane og hænger fast i bunden, mens SønderjyskE altså er med, hvor det er rigtig sjovt.

Eksperten: Helt uhørt, han bør være din vigtigste spiller

Stort transferkup: - Bliver en halv eller hel sæson

Bittert! Lyskeskadet før Liverpool

Husker du Yura? Nu vil han i krig