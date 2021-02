Gnaven Glen efter straffe-drama

Mens Viktor Fischer fokuserede på egen super-præstation, var Glen Riddersholm ikke særligt tilfreds med FCK'ernes evne til at trække dommerkendelserne med sig

Han havde det helt fint med sig selv, Viktor Fischer, efter at have sat sine afgørende udtryk på aftenens 3-2 sejr i Parken over SønderjyskE, og han tøvede ikke, da han blev spurgt til egen præstation:

- Super kamp, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Jeg føler mig meget afgørende, helt indiskutabelt, med et mål og et tilkæmpet straffespark. Det er godkendt, sagde han og nikkede hen for sig.

- Vi spiller ikke nogen særlig god kamp, men vi får de tre point, og dem havde vi ikke fået i efteråret. Det gør vi i dag, fordi vi er lidt skarpere i vores afslutninger og opsøger heldet og får to straffespark, lød analysen.

Viktor Fischer fejrer sit åbningsmål, og han var meget tilfreds med sin egen præstation. Foto: Lars Poulsen

Dem sparkede Jonas Wind ind – knastørt i samme side:

- De skal jo sparkes ind. Man tænker altid, ’hvad tænker keeperen?’, men jeg sparker dem sikkert ind og det er dejligt, noterede han med et smil.

I den anden lejr var Glen Riddersholm langt fra tilfreds med udkommet af det tre kendelser fra dommer Sandi Putros, der gav marchordre til Mpindri og to straffespark til FCK

- FCK spiller på hjemmebane, og de spiller internationalt. De prøver hele tiden at få dommeren til at falde med på deres galaj. Hver gang de taber en duel, så kaster de sig ned teatralsk, lød det fra den gæstende træner, Glen Riddersholm.

- Det gør, at de er en håndfuld at håndtere, og det lykkes de med i dag. Det skal vi ikke kritisere dem for. De spiller indenfor en ramme, der er blevet givet. Det vil jeg ikke sige, vi skal lære af. Vi skal fokusere på andre ting.

Mads Albæk har udlignet lige før pausen, men straffesparket og udvisningen lige efter pausen ødelagde det for SønderjyskE. Foto: Lars Poulsen

Hans fokus var i stedet, sagde han, på det fine udtryk og den gode moral, han havde set hos sit hårdt kæmpende mandskab.

- Vi frustrerer FCK i perioder og udligner fortjent før pausen. Så kommer vi ud fra pause og løber ind i nogle kendelser, der absolut ikke går vores vej.

Gravesen og Jacobsen er enige: Genopbygningen af mægtige FCK er på rette vej.

FCK vinder stort straffe-drama

- De skubbede os ud over afgrunden

- Liverpool kommer med 'stor udmelding'

Dansker udnævnt til ny landstræner