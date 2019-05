Godt nyt i Brøndby - forlænger med profil

Kevin Mensah har i denne sæson skulle skifte position fra offensivspiller til back, og det positionsskifte har hidtil været en succes.

Flere gange er Mensah nemlig blevet rost for sine præstationer på både højre og venstre back - blandt andet med en plads på Tipsbladet.dk's ugens hold i 28. spillerunde.

Og de gode præstationer er han også blevet belønnet for af Brøndby IF, afslører han i fanpodcasten BrøndbyLyd.

I podcasten afslører Mensah nemlig, at han har forlænget sin kontrakt med Brøndby, så den nu udløber i sommeren 2023. Før stod den til at udløbe i sommeren 2020.

- Nu kan jeg sige her, eksklusivt til jer, at det ikke bliver næste år (at han takker af i Brøndby, red.), men det bliver først til 2023, for jeg har lige forlænget min kontrakt, fortæller Mensah.

Mensah, 28 år, har spillet seks Superliga-kampe og tre pokalkampe for Brøndby IF i denne sæson. Han kom til klubben i januar 2017 fra Esbjerg fB.

Se også: Transferchok på vej? FCK meldes tæt på Superliga-profil

Se også: Brøndby låner kæmpe million-beløb af ny rigmand

Se også: Brøndby dømt for homofobiske tilråb - FCK for pyro