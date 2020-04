Gør klar til Superliga: 'Som at være på fodboldskole igen'

Lyden af et rent vristspark er nok til at få smilet frem.

Det er lyden af fodbold, lyden af liv. Alt for længe har den været gemt væk, men nu kan vi i det mindste gøre os håb om, at den snart er tilbage på de danske Superliga-stadioner.

Superligaen håber på en genstart sidst i maj, og flere klubber har derfor kaldt deres spillere tilbage på arbejde.

Halvdelen af Superligaens klubber træner - FC Nordsjælland er en af dem.

Efter knap fire ugers hjemsendelse er FCN-spillerne tilbage på træningsbanen. Her er det Mads Døhr Thychosen, der strækker sig. Foto: Lars Poulsen

Siden starten af denne uge har der været fuld aktivitet på kunstgræsset i Farum, hvor spillerne træner i fire grupper af otte spillere.

Torsdag var første hold på banen 10:30, og derfra fortsatte det i skiftehold til 17:30.

- Vi får meget ud af det, og jeg er rigtig tilfreds, siger Flemming Pedersen, der har taget plads i et af de bløde, røde sæder på hovedtribunen.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen mener, at hans hold får et stort udbytte af træningen, selvom der er restriktioner. Foto: Lars Poulsen

Det er assistenttræner Frank Hjorteberg, der står for dagens første træning.

Der bliver sat kegler op og instrueret, og i det nordsjællandske er det ikke det helt store problem, at man er tvunget til at undgå nærkontakt.

- Vores spil er jo langt an på at undgå dueller, så vi kan godt lave noget, der er tæt på en normal træning, siger cheftræner Pedersen, mens holdleder Daniel Jensen spritter af nede på sidelinjen.

Alt udstyr bliver sprittet af af holdleder Daniel Jensen. Foto: Lars Poulsen

Foam rollers, træningsmåtter og selv banden får en tur med håndspritten, og da det er frokosttid, ifører spillerne sig sorte gummihandsker og henter deres mad i bakker.

De spiser på tribunen, mens snakken går. De har klædt om hjemmefra og sætter sig efter frokosten ud i deres biler i træningstøjet.

Næste hold er kommet omklædt og tripper for at komme i gang.

- Det er næsten som at være på fodboldskole igen. Der skulle man også selv vaske sit tøj, siger Flemming Pedersen.

Kian Hansen på vej hjem efter træning. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjælland-spillerne var hjemsendt i knap fire uger, men formen er ifølge cheftræneren ganske fornuftig, og han er overbevist om, at hans spillere nok skal være klar, når bolden atter ruller i Superligaen.

Samme sikkerhed kan de ikke have i Lyngby. Der er spillerne stadig hjemsendt og skal selv forsøge at holde formen og humøret oppe.

De må ikke komme på anlægget og har tilsyneladende hørt efter. Det eneste, der var på banen tirsdag middag, var en græsslåmaskine …

Simon Tibbling havde en solotræning i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

På Vestegnen var der først på eftermiddagen også bare en enkelt på træningsbanen.

Og han kan ikke beskyldes for at komme i karambolage med Sundhedsstyrelsens råd om afstand. Simon Tibbling havde helt bogstaveligt en hel tønde land for sig selv.

- Hej, lød det fra svenskeren, der akkompagneret af lyden fra motorvej, fuglekvidder og sprinkleranlæg selvtrænede på bane 3.

Brøndby-spillerne har ikke været hjemsendt, og det har konkurrentens spillere små otte kilometer længere østpå heller ikke.

Der var ingen FCK-spillere at se for skolebørnene på Frederiksberg. Foto: Lars Poulsen

Men torsdag eftermiddag var der ingen FCK’ere på træningsbanen på Frederiksberg, og man savnede straks lyden af et rent vristspark.

Hvem træner - og hvem er hjemsendt? De klubber træner: Brøndby

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

Hobro

Silkeborg

AaB Og her er spillerne hjemsendt: AGF

Esbjerg

Horsens

Lyngby

OB

Randers FC

SønderjyskE

