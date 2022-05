Grådkvalt SL-stjerne: Hans skyld, at jeg står her

Der var ikke plads til både Nicklas Helenius og Patrick Mortensen i AGF, hvorfor førstnævnte drog til Silkeborg IF i januar 2021.

Her har han siden haft en kolossal indvirkning. Både på oprykningen i sidste sæson, og i år har den 31-årige angriber ikke slækket på speederen, hvor han har bombet Silkeborg IF til bronzemedaljerne.

Nicklas Helenius er selvsagt glad for sine mange mål og bronzemedaljerne i indeværende sæson, men det har ikke altid været lige nemt for den tidligere AaB-spiller, når han reflekterer over sin karriere.

- Jeg har haft masser af modgang. Det har et eller andet sted styrket mig rigtigt meget, og det har også gjort, at jeg kan stå her i dag.

- Silkeborg har også gjort rigtig meget for mig - holdet, Kent, trænerstaben, min familie, jeg kunne ikke have gjort det uden dem, siger Nicklas Helenius i et interview med Discovery+, inden tårerne kvæler hans ord.

- Der er ikke mange, som har troet på mig. Der var heldigvis en mand, som hedder Lynge Jakobsen [daværende sportsdirektør i AaB, red.], der troede på mig. Kæmpe tak til ham. Det er hans skyld, at jeg har fået så flot en karriere, siger en dybt følelsesladt topscorer.

Nicklas Helenius noterede sig for 17 sæsonscoringer i denne sæson. Sammen med angrebskollegaerne Nicolai Vallys og Sebastian Jørgensen stod de tre for en af sæsonens mest sprængfarlige trioer.