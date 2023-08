Gravesen om Superliga-stop: - En skam

Tv-ekspert Thomas Gravesen er ærgerlig over, at Discovery ikke forlænger Superliga-rettighederne. Han fortæller desuden, at den nye rettighedshaver TV 2 ikke har givet ham et kald

Fra den kommende sæson er det slut med Superliga på Discoverys kanaler.

Det er blevet officielt tirsdag, hvor det er blevet meldt ud, at Viaplay og TV 2 skal dele rettighederne.

Den danske fodboldlegende Thomas Gravesen er ekspert på Superligaen hos Discovery og sætter nu ord på nyheden.

- Vi har vidst det længe, at Discovery ikke satsede på Superligaen. Det er selvfølgelig ærgerligt, synd og en skam, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at vi er nogle gode eksperter og havde et godt hold. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man fra Discoverys side ikke synes, at det er en god investering at have Superliga-rettighederne, fordi jeg synes, at Superligaen er noget af det fedeste.

Annonce:

- Det er skønt at komme på stadion og have det så tæt på. Det er en skam, synes jeg, at Discovery vælger at satse anderledes, men sådan er det jo, når man er et verdensomspændende firma, så vælger man at lave sin strategi ud fra de ting, de synes er givende og bedst.

Gravesen er ærgerlig over, at rettighederne udløber og ikke bliver forlænget. Foto: Ernst van Norde

TV 2 har ikke ringet

Gravesen holder hovedet højt, selvom tv-rettigheden udløber.

- Jeg synes, det er ærgerligt, men jeg lægger mig sgu ikke ned. Vi har et halvt år tilbage, der får den fuld skrue. Jeg skal med ud og se alle de fede kampe. Det bliver et skønt halvt år. Mere kan vi ikke rigtig sige til det.

- Hvad har forklaringen været fra jeres chefers side?

- Cheferne har spillet ud med, at det var ikke noget, som Discovery kunne se en lukrativ investering i.

Gravesen er klar til at knokle løs den resterende del af rettighedsperioden. Foto: Ernst van Norde

- Har TV 2 ringet til dig?

- Nej, jeg tror, at TV 2 og TV 3 (Viaplay, red.) har rigeligt med gode eksperter derovre. Jeg er også en del af Discovery resten af sæsonen, så jeg har ikke snakket med nogen.

- Udløber din aftale efter sæsonen?

Annonce:

- Ja, det gør den, fordi vi har jo ikke flere rettigheder, og jeg er IKKE ekspert på cykelløb eller golf. Det er Thomas Bay og Brian Holm, der står for det. Det kunne være rigtig fint, at jeg skulle sidde og kloge mig på det. Det ville blive noget vildt noget, siger 'Graver' med et stort grin.

Ekstra Bladet har tidligere tirsdag været i kontakt med Discoverys Head of Sports, Søren Klæstrup, der ingen kommentarer har til tv-rettigheder.

Det er fra den kommende sæson og frem til 2030, at TV 2 og Viaplay sidder på Superliga-rettighederne, som de deler ligeligt og dermed i grove træk skiftes til at være førstevælger, når kampene i skal fordeles.

Førerulven: Penge, passion og privatliv - kom tæt på FC Midtjyllands nye ejer her.