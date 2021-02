Grimt uheld skæmmede rivalopgør

Vejle Boldklub og AC Horsens formåede aldrig for alvor bringe pulsen op over 'hvile' fredag aften, da de østjyske lokalrivaler leverede en trist nullert.

Kampen blev dog skæmmet af et grimt uheld med 20 minutter igen, da Wahid Faghir med to hænder pikant skubbede Alexander Ludwig ind i en fremstormende Matej Delac, der kom tordnende ud i feltet for at bokse væk.

Alexander Ludwig blev skubbet ind i holdkammerat Matej Delac. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ludwig lå livløs et kort sekund, men alarmen blev heldigvis hurtigt afblæst, da Horsens-forsvareren rejste sig efter behandling og selv gik fra banen. Han kom i øvrig retur kort tid efter.

Men grimt så det ud – også aktionen af Wahid Faghir, der dog ganske givet ikke ønskede, det skulle gå så galt.

Opgøret sluttede uden scoringer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vejle kunne bedst bruge 0-0 af de to mandskaber, da Horsens blev holdt på behørig afstand i tabellen.

Hjemmeholdet åbnede også opgøret bedst med sin ultraoffensive og fodrappe frontkæde, der denne fredag var fire mand høj.

Særligt Allan Sousa og Wahid Faghir virkede farlige, men gassen gik hurtigt af den røde ballon.

I stedet overtog de gæstende lokalrivaler langsomt men sikkert.

Efter syv minutter kom første halvlegs største chance, da vejlenserne snorksov på et Horsens-indkast. Et indlæg havnede hos en helt fri Malte Kiilerich i feltet, men forsvarsspilleren fik slet ikke timet sit hovedstød.

Dén sekvens tydeliggjorde, hvorfor den Gule Fare blot havde scoret 10 mål i 17 kampe inden rivalopgøret fredag aften.

Der var masser af fight mellem Vejle og Horsens. Men ingen mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Også Søren Reese fik en fin mulighed efter godt 20 minutter på en dødbold, men Vejle slap med skrækken og måtte leve med, at bundholdet fra Horsens var bedst i første akt.

Vejle prøvede det polerede – og fejlede. Horsens trykkede på med rå vilje – og var lige ved og næsten.

I pausen sendte vejlenserne 10 frivillige folk på banen med store river og skovle. De gjorde deres absolut ypperste for at lappe den ramponerede ’grøn’svær sammen. Det var som at prøve at lukke hullet i Titanics skrog med gaffatape.

Nej, det var ikke så sært, at fredagskampen i Nørreskoven ikke osede af skønhed, finesser eller åbne målchancer for den sags skyld.

Vejle kunne ikke tage sejren hjemme mod Superligaens bundhold. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En spiller, der nægtede at se fakta i øjnene, var Vejles januar-transfer German Onugkha. Russeren forsøgte febrilsk hæl og tå på pløjemarken, men fik i længden driblet sig i glemslen. Han blev pillet ud efter en times tid.

Forventningerne er noget større til en mand, der har leveret fire scoringer i den bedste, russiske række på 11 kampe.

I kampens tillægstid var indskiftede Kevin Yamga tæt på at blive lokalhelt i trekantsområdet, men franskmanden sendte sin afslutning på indersiden af stolpen, og pludselig skulle Horsens være glad for, at afstanden op fra afgrunden ikke blev endnu dybere...

Bag om brøleren: Profilen i modvind

De skal redde Vejles fremtid

Vejle sælger Malte Amundsen for kæmpe millionbeløb