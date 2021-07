Grotesk transfer-kaos: - Fandeme farligt for ham

Haji Wright er stadig på kontrakt i SønderjyskE, men søndag spillede han en testkamp for Antalyaspor. Uden tilladelse fra sin danske klub. Dermed har han ikke bare misligholdt sin kontrakt, vurderer advokat. Han har også bragt sig selv i en sårbar situation.

For selv om Antalyaspor i sidste uge præsenterede Haji Wright på en lejeaftale med købsoption, har SønderjyskE ikke overdraget spillercertifikatet. Ifølge JydskeVestkysten er det, fordi klubben vil være sikker på, at Antalyaspor lever op til de økonomiske aspekter af aftalen.

Så længe det ikke er på plads, og SønderjyskE ikke har givet Wright lov til at spille for den tyrkiske klub, bryder han sin kontrakt. Og det er ifølge Adam Ringsby-Brandt, partner i Bertel Rasmussen Advokater, en risikofyldt leg. Ikke mindst for ham selv.

- Den er fandeme farligt for ham. Hvis han brækket benet i sådan en kamp, er SønderjyskE's forsikring formentlig ikke forpligtet til at dække noget, siger han til tipsbladet.dk og forklarer:

- SønderjyskE vil kunne ophæve hans kontrakt, det er jeg ikke så meget i tvivl om. Angående forsikring: Den, der kører via Divisionsforenignen, gælder ikke, hvis man ugyldigt repræsenterer en anden klub. Så SønderjyskE vil ikke skulle hænge på ham, hvis det er den (forsikring), der gælder.

- Så han løber en risiko, for hvis han bliver skadet, og SønderjyskE så ophæver kontrakten, så har han jo ingenting.

Tværtimod mener Ringsby-Brandt, at klubben i givet fald vil kunne kræve erstatning fra Haji Wright.

- Det vil formentlig blive sat til noget i retning af et beløb svarende til den løn, han har til gode i resten af kontraktperioden, siger advokaten.

Wright har to år tilbage af sin aftale med SønderjyskE.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om det ville være i SønderjyskE's egen interesse at ophæve kontrakten med Haji Wright. Hvis han eksempelvis havde brækket benet, ville det dog være mere tillokkende.

Dels vil klubben slippe for at betale hans løn, dels vil spilleren formentlig skulle betale SønderjyskE et beløb svarende til lønnen. Og skiftet vil måske falde igennem.

- Det er jo balancen for SønderjyskE. Men det er dem, der har kortene på hånden. Det er ikke ham, der har det. Haji Wright bringer sig selv i en ekstremt sårbar situation, siger Adam Ringsby-Brandt.

Ifølge den nye SønderjyskE-direktør, Jonas Lygaard, vil klubben have sin juridiske afdeling til at se nærmere på sagen. Han forventer dog, at handlen med Antalyaspor falder på plads i løbet af tirsdag eller onsdag.