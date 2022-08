Grotesk video: - Mega ydmygende

'Tag den fucking trøje af, eller jeg smadrer dig'.

Mandag aften er en video fra et s-tog fra efter søndagens kamp mellem FCK og Brøndby gået viralt på sociale medier.

En mand bliver truet af en anden mand i gul trøje til at tage sin hvide FCK-trøje af, hvorefter han ikke ser anden udvej end at gøre det. Inden da har også to andre FCK-fans fået samme trussel.

Ekstra Bladet har talt med den ene, der gerne vil være anonym. Ekstra Bladet kender hans fulde identitiet.

- Det var mega ydmygende. Især når der sidder så mange mennesker, og man sidder der i bar mave.

- Lige pludselig kommer der en fyr råbende og skrigende gennem toget. Da han kommer til vores kupé, river han fat i min skulder.

- 'Tag den fucking trøje af, eller jeg smadrer dig', lyder truslen.

- Jeg tager trøjen af og sidder så der i bar mave. Jeg prøver så at tage min hættetrøje på. Den slår han så ud af min hånd.

- Det var virkelig ubehageligt. Han troede med knytnæve.

Episoden skete ifølge FCK-fanen 3-4 stationerne, efter at toget var kørt fra Hovedbanegården. Han forklarer, at manden, der tog hans trøje og de andre FCK-trøjer, senere stod af toget, rev trøjerne i stykker og kastede dem ud på skinnerne - samt kastede en dåse på s-togets rude.

FCK-fanen ringede efterfølgende til politiet, der fortalte, at de vil oprette en sag. Han blev desuden bedt om at tage ind på hovedbanegården, da det er deres kreds, og det dermed vil gå hurtigere.

Har samlet penge ind til nye trøjer

Mandag har der været en indsamling, så de tre FCK-fans kan få nye trøjer.

Maria Staub står sammen med en anden bag indsamlingen.

- Jeg synes, at det er så usmageligt og grimt, fordi det er så ydmygende den måde, det bliver gjort på. En ting er, at folk giver hinanden et par på hovedet. Det er heller ikke i orden, men ydmygelsen er så beskidt et kneb, siger 36-årige Maria Staub til Ekstra Bladet.

- Jeg havde det sådan, at de tre drenge bare skal have en ny trøje.

- Der gik 5-7 minutter, og så var der 5000 kroner på. Mine fingre rystede bare, jeg skulle skynde mig at lukke det. Jeg er heller ikke interesseret i, at det fosser ind med penge, og jeg skal stå til ansvar for det.

FCK har selv på Twitter meddelt, at de gerne vil gøre noget for ham, der blev truet og hans venner.

Desuden har københavnernes højre back Kevin Diks skrevet på sociale medier, at han vil give en ny trøje.

Den ene FCK-fan, der blev truet, er glad for, at der er blevet samlet penge ind.

- Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at der er så meget opbakning omkring det og så hurtigt.

- Der er opbakning fra både FCK- og Brøndby-fans.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi. De har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Hvis du kender de andre FCK-fans, der også blev truet i toget, er du velkommen til at kontakte Ekstra Bladet på ks@eb.dk.